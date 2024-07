Chi è Katharina Thalbach, protagonista della discussa serie ‘Miss Merkel’

Nei tv movie della serie ‘Miss Merkel’, trasmessi di recente su Rai 2, si immagina che l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo il suo ritiro dalla vita politica, si sia trasferita in campagna con il marito Achim e la sua guardia del corpo Mike, dedicandosi all'investigazione di omicidi come detective in erba. La serie è basata su una serie di libri con lo stesso titolo, scritta da David Safier. In quei volumi la protagonista è affiancata da un assistente speciale, il suo carlino, che ha il nome improbabile di Putin. Su ‘Miss Merkel’ il pubblico televisivo, anche sui social, si è diviso: alcuni hanno giudicato la narrazione bizzarra, altri hanno addirittura parlato di una nuova ‘Murder, She Wrote’ (La signora in giallo’) con l’indimenticabile Angela Lansbury. La protagonista della nuova serie, invece, è Katharina Thalbach.

Carriera

Thalbach è nata a Berlino Est il 19 gennaio 1954, lo stesso anno di Angela Merkel (a cui, però, ha dato i natali Amburgo, l’8 luglio). Katharina è un’attrice e regista teatrale di lunga carriera. Figlia d’arte, ha cominciato a recitare fin da giovanissima. Dopo la scomparsa della madre all’età di 12 anni, si è trasferita nella Germania Occidentale a 22 anni, mentre la sua carriera era già in ascesa. Thalbach ha fatto un ricco percorso nella regia a partire dagli anni Ottanta, con notevoli successi come la sua versione di ‘Macbeth’. Negli anni Novanta si è dedicata anche all’opera lirica, producendo lavori come il ‘Don Giovanni’ di Mozart.

Vita privata

L’interprete e regista berlinese, che ha recitato complessivamente in oltre 50 film e serie tv, ha avuto una figlia, Anna Thalbach, dallo scrittore e regista Thomas Brasch. Anna ha deciso di seguire l’esempio materno in campo professionale e oggi è a sua volta un’attrice.

Da qualche anno Katharina è sposata con lo chef gourmet Uwe Hamacher, al quale ha detto sì nel luglio del 2020 dopo 18 anni di relazione. “Lui ha 20 anni meno di me e invecchieremo insieme” ha detto la protagonista di ‘Miss Merkel’, che in quel momento aveva 66 anni, alla rivista tedesca ‘Bunte’. E ha rivelato un suo desiderio: “Spero davvero che potremo ancora celebrare insieme le nozze di ferro (70 anni, ndr) o almeno le nozze di diamante (60 anni)”. Secondo ‘Bunte’, la coppia si è incontrata nel 2002 durante le riprese del film ‘The Receipt’, una commedia poliziesca con ben due cadaveri, ambientata in un ristorante gourmet.