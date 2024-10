Chi è Hazal Filiz Kucukkose, famosa per il ruolo di Zeynep in ‘Endless Love’

Continua il successo delle soap opera turca. Su Canale 5, dalla primavera del 2024, va in onda ‘Endless Love’. Ora la rete ammiraglia di Mediaset sta trasmettendo gli episodi della seconda e ultima stagione. Tra i protagonisti c’è Zeynep, interpretata da Hazal Filiz Kucukkose.

Origini e debutto

Hazal è venuta alla luce a Mersin nel 1988. Nata sotto il segno dell’Acquario, festeggia il compleanno il 9 febbraio. La nota attrice turca, prima di diventare popolare, durante l’adolescenza si è trasferita ad Ankara, dove ha conseguito la laurea in chimica presso la facoltà di scienze. La sua carriera come attrice ha preso il via nel 2009 con la serie ‘Deniz Yildizi’.

Altre serie

Da allora ha partecipato a numerose serie televisive come ‘Kalbim Seni Seçti’, ‘Ustura Kemal’, ‘Beni Affet’ e ‘Gunahkar’. Tra il 2015 e il 2017, ha ottenuto grande successo interpretando il personaggio di Zeynep Soydere nella serie Kara Sevda, uscita in Italia col titolo di ‘Endless Love’. Per questo ruolo Hazal ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il premio come Miglior Attrice Non Protagonista ai Golden Object Awards.

Negli ultimi anni, Hazal ha recitato anche in altre serie come ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, ‘Ruya’, ‘Zemheri’ e ‘Yavuz: Taht Kavgasi’. Nel 2023 è apparsa nel progetto Netflix ‘Kotu Adamin 10 Gunu’ e nella serie ‘Uvey Anne’.

Vita privata

Hazal ha una sorella gemella, Deniz – che definisce la sua altra metà – e due fratelli. È molto legata alla sua famiglia. Dal 2014 al 2018 è stata sposata con l'attore Tuan Tunali, conosciuto sul set della serie ‘Deniz Yildizi’.

‘Endless Love’

Nihan Sezin e Kemal Soydere si incontrano per caso su un autobus, a Istanbul, dove vivono entrambi. Ed è subito colpo di fulmine. Per caso e per destino, si incontreranno più volte.

Kemal, proveniente da una famiglia modesta, dimostra il suo valore salvando Nihan da un annegamento. Tuttavia, nonostante l'attrazione reciproca, emergono subito i primi ostacoli. Nihan, a differenza di Kemal, appartiene a una famiglia molto ricca, ma sull'orlo della rovina finanziaria. La sua mano è stata promessa a Emir Kozcuoglu, un uomo potente e possessivo, il cui padre è l'unico in grado di salvare l'azienda dei Sezin dal fallimento.

L’amore ritrovato

Tramite un matrimonio combinato, Emir riesce a sposare Nihan, nonostante la sua natura violenta e la gelosia ossessiva che nutre verso di lei. Dopo cinque anni, Kemal e Nihan si ritrovano.

Kemal, ora ingegnere di successo, viene coinvolto in un progetto per l'azienda di Emir. I sentimenti che prova per Nihan non sono mai svaniti. Ne deriva un intricato triangolo amoroso che si sviluppa sullo sfondo di complotti, intrighi e segreti. Tra questi, uno riguarda Leyla, la migliore amica di Kemal, che custodisce un mistero legato alla famiglia di Nihan e che potrebbe compromettere il futuro dei due innamorati.