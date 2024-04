Chi è Giusy Buscemi, da Miss Italia al successo di Vanina Guarrasi

Il 27 marzo, su Canale 5 ha debuttato “Vanina – Un vicequestore a Catania”, una nuova fiction Mediaset con Giusy Buscemi come protagonista principale. Al centro della trama, la storia di Giovanna Guarrasi – conosciuta da tutti come Vanina – che decide di trasferirsi da Palermo a Catania, passando dalla squadra mobile dell’antimafia al ruolo di vicequestore della sezione omicidi. Quando era appena 14enne, il padre fu ucciso da un commando mafioso. Inoltre, cambiando città, la donna spera di riuscire a dimenticare e lasciare nel suo passato la fine della relazione avuta con Paolo Malfitano, un magistrato dell’antimafia. La fiction, composta da 4 appuntamenti in prime time, si concluderà mercoledì 17 aprile 2024. A seguire, qualche informazione e curiosità sull’attrice che interpreta il personaggio di Vanina.

Chi è Giusy Buscemi, l’attrice che interpreta ‘Vanina’

Giusy Buscemi (all’anagrafe Giuseppina), è nata a Mazara Del Vallo il 13 aprile 1993 ed è modella e attrice. Da giovane si è spostata con la famiglia a Menfi, in provincia di Agrigento e ha frequentato il liceo scientifico per poi trasferirsi a Roma e iscriversi all’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in letteratura, musica e spettacolo presso la facoltà di lettere e filosofia. La prima vera e propria svolta è arrivata nel 2012 quando ha vinto il concorso di Miss Italia. Poco dopo ha fatto il suo esordio come attrice in alcune pellicole. Tra i primi lavori possiamo citare “Baci salati” di Antonio Zeta e “Nero infinito” di Giorgio Bruno. Due anni dopo la vittoria del concorso di bellezza, arriva un ruolo importante: quello di Assuntina Cecchini nella fiction di Rai 1 “Don Matteo”. L’occasione è perfetta e ideale per ampliare ancora di più il bacino di spettatori e di pubblico. Negli anni a seguire, la possiamo ritrovare nel cast di “Un passo dal cielo”, “La dama velata” e “Il giovane Montalbano”. Viene scelta anche per interpretare il personaggio di Teresa Iorio nella soap opera “Il paradiso delle signore”, fiore all’occhiello dei pomeriggio dai Rai 1. Infine, ottiene una parte anche nella seconda stagione di “Doc”, accanto a Luca Argentero. Sul grande schermo è tra i protagonisti dei due capitoli “Smetto quando voglio - Masterclass” e “Smetto quando voglio - Ad honorem”. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, dopo tre anni di relazione, nel 2017 si sposa con Jan Michielini, regista conosciuto sul set di “Don Matteo”. Pochi mesi dopo, a febbraio 2018, nasce la loro prima figlia, Caterina Maria. A ottobre 2019, poi, Giusy Buscemi diventa madre per la seconda volta di Pietro Maria e il 31 luglio 2022 ha dato alla luce Elia Maria. Ha rivelato anche di aver perso delle parti e ruoli importanti dopo aver scoperto di essere incinta e, in una recente riflessione nel programma “Le Iene”, si è interrogata sul delicato ruolo di madre e di donna lavoratrice: “E se potessimo non scegliere, se potessimo non avere paura di avere un figlio perché poi dovremmo rinunciare alla carriera, se potessimo non sentirci in colpa per aver preso l'una o l'altra decisione, che mondo sarebbe?”