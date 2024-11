Chi è Anna Rita Vitolo, la mamma di Elena “Lenù" ne ‘L'amica geniale’

Con un appuntamento settimanale, è in onda su Rai 1 l’ultimo atto della trasposizione televisiva dei romanzi di Elena Ferrante, “L’amica geniale, Storia della bambina perduta”. La serie tv è composta da dieci episodi, è stata trasmessa, per la prima volta, negli Stati Uniti, sul canale via cavo HBO dal 9 settembre all'11 novembre 2024,mantenendo la lingua originale e con i sottotitoli in inglese. Solo successivamente è stata decisa la messa in onda anche in Italia, dall'11 novembre – con l’esordio – e con l’epilogo previsto il 9 dicembre 2024, con i sottotitoli in italiano per le parti in napoletano. Oltre ad Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, ha un ruolo importante anche Anna Rita Vitolo che interpreta la madre di Lenù nella serie.

Anna Rita Vitolo, chi è l’attrice de ‘L’amica geniale’

Anna Rita Vitolo è un’attrice di origine campana nata nel 1976 a Salerno. Di lei - a livello personale - o della sua carriera, sono poche le informazioni disponibili. E non è un caso. Proprio la scrittrice dei romanzi, Elena Ferrante, che si è occupata della produzione della serie tv, ha rivelato di aver voluto scegliere attori e attrici con esperienze non eclatanti, in modo da rendere ancora più credibile e reale la fiction. Pochi i nomi dal grande richiamo mediatico nel cast quando piuttosto la decisione di selezionare artisti che potessero essere perfettamente adatti a rappresentare le sfumature e l’umanità di un periodo intenso e complicato come quello del dopoguerra e degli anni cinquanta.

Ma la Vitolo ha comunque una grande preparazione professionale nel campo della recitazione. Nel corso della sua formazione ha lavorato molto a teatro, studiando e concentrandosi proprio sul settore che aveva scelto. Si è laureato con 110 nella facoltà di Letteratura Teatrale Italiana e poi si è iscritta presso l’Accademia dello spettacolo di Antonio Casagrande. Ha portato avanti la sua attenta preparazione e formazione con artisti molto stimati e quotati nel settore, come Michele Mounetta e Gilles Coullet.

Fa il suo esordio anche in tv ma in un ruolo secondario nella fiction “Verdetto finale”. La svolta avvenne nel 2018 quando fu selezionata da Elena Ferrante e Saverio Costanzo per interpretare il ruolo di Immacolata Greco nella fiction che ha superato i confini nazionali, L’Amica Geniale, conquistando non solo l’Europa ma sbarcando – con plauso della critica – anche negli Stati Uniti d’America.

Il personaggio di Immacolata Greco

Per rendere il più credibile possibile il difficile personaggio di Immacolata, serviva un’attrice che avesse una forte e credibile struttura teatrale alle spalle. Da qui la scelta di investire di questa responsabilità proprio Anna Rita Vitolo. Il ruolo affidatole non è affatto semplice. Immacolata appare fin da subito come una donna molto dura, scalfita dalla vita e con un rapporto per nulla complice ed empatico con la figlia Elena "Lenù". La ragazza, infatti, ha espresso le sue intenzioni di voler continuare a studiare mentre il personaggio interpretato da Anna Rita Vitolo crede che siano capricci inutili e che un lavoro sia molto più importante per costruirsi un futuro e avere un vero sostentamento immediato. Sebbene appaia evidente la sua natura fredda e un comportamento distaccato e razionale, nel corso della storia ci saranno diverse occasioni, per l’attrice, di far emergere la sua fragilità e la sua emotività in scene piuttosto drammatiche e intense.