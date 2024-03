Cartoon Movie, l’Europa ha un futuro animato. La nuova sfida di Alessandro Rak

Bordeaux (Francia), 3 marzo 2023 – Martedì 5 marzo, con la serata inaugurale, si apre la 26esima edizione del Cartoon Movie, la rassegna dedicata ai progetti (alcuni nella prima fase, altri in sviluppo o quasi completati) di nuovi lungometraggi europei in animazione e in cerca di finanziamenti, partner di produzione, distribuzione, mesa in onda. Insomma, fino al 7 marzo sarà l’occasione per scoprire quali saranno i film europei che faranno concorrenza, nei prossimi anni ai kolossal americani e alle produzioni giapponesi.

Tra i 55 progetti presentati dalla rassegna guidata da Annick Maes, (31 sono rivolti al pubblico delle famiglie, 10 agli adulti, 10 ai bambini, 2 agli adolescenti e 2 ai piccoli in età prescolare) sono tre e tutti interessanti quelli con una società italiana come produttrice principale: si tratta di “Dark Horses” (Cavalli neri) proposto da Ibrido; “The Trea­sure of the Wyrm” (tratto dal romanzo “Il Tesoro del Bigatto”) presentato da SmallBox e “The Little Prince of Shangri-La” (Il piccolo Principe di Shangri-La) di Mad Entertainment scritto e diretto da Alessandro Rak che ha firmato grandi successi come “L’Arte della Felicità” e “Gatta Cenerentola” ed è molto atteso a questo appuntamento.

Dalla prima edizione del 1999, il Cartoon Movie (organizzato dall’Associazione europea dei film d’animazione – Cartoon, con il sostegno del programma Media- Europa creativa, dell’Unione Europea) ben 458 film animati sono stati sostenuti economicamente grazie alla rassegna con un budget totale di 3 miliardi di euro.