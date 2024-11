Candace Bushnell, al lavoro per l'adattamento tv del suo romanzo One Fifth Avenue

I fan di Sex and the city (e del sequel “And Just Like That”, in procinto di tornare con la sua terza stagione) conoscono benissimo il nome di Candace Bushnell. La scrittrice è “la mamma” della serie tv cult poiché la produzione HBO è proprio tratta dal suo omonimo romanzo. E, in queste settimane, sembra esserci in procinto l’idea di dare vita a un nuovo progetto sempre tratto da un’opera dell’autrice, in questo caso “One Fifth Avenue”. Ecco i primi dettagli e le indiscrezioni sull’adattamento per la tv.

One Fifth Avenue, la trama e le prime anticipazioni

A puntare gli occhi sulla possibile trasposizione del romanzo di Candace Bushnell è stata Emma Roberts insieme alla sua Belletrist Productions. Ci sono loro dietro la produzione del drama Tell Me Lies basato sul libro di Carola Lovering. E adesso stanno cercando di portare in tv un altro romanzo al femminile.

Originariamente pubblicato nel 2008, One Fifth Avenue racconta la storia dell'omonimo grattacielo Art Déco che domina uno dei quartieri più antichi e storicamente alla moda di Manhattan, il tipo di edificio in cui devi guadagnarti l'accesso, in una modalità o in un’altra. Per le donne di One Fifth Avenue, questo edificio è essenziale per le vite che hanno attentamente costruito o che sperano di concretizzare al più presto. Sono numerosi e corali i personaggi protagonisti della trama originale. Troviamo la moglie del re dei fondi speculativi, l'anziana cronista di gossip fino all'attrice dallo spirito libero (in arrivo da Los Angeles). Le vite e le storie di ogni persona, con una vita ricca reale o aspirata, si riunisce sotto l'imponente tetto di questo edificio storico e dal valore simbolico.

Ovviamente anche la scrittrice e autrice di questo romanzo sarà coinvolta nel progetto. La Bushnell, la cui rubrica e il libro successivo Sex and the City sono stati trasformati nella serie HBO vincitrice di un Emmy e nel suo attuale sequel, And Just Like That…, sarà impegnata ad adattare il suo libro e ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Emma Roberts e la co-fondatrice di Belletrist Productions Karah Preiss saranno anche loro produttrici esecutive.

Inoltre, non è da escludere anche il coinvolgimento attivo sul set della Roberts che potrebbe essere interessata a interpretare anche uno dei personaggi creati per la serie tv: “Candace Bushnell è una forza culturale da non sottovalutare. È creativamente responsabile della serie TV e dei personaggi più influenti degli ultimi 25 anni e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lei su quella che sappiamo sarà la prossima grande serie drammatica sulla società di New York e tutti i suoi imbrogli".

Si era già pensato in passato di fare un adattamento per la tv di questo romanzo. Era il 2011/2012 ma poi tutto si arenò. Adesso, la concretezza sembra reale più che mai. E la Bushnell non può che esserne felicissima: "Sono così emozionata di lavorare con i produttori Marci Klein, Emma Roberts e Karah Preiss per portare il mio romanzo preferito sul piccolo schermo. One Fifth Avenue è uno sguardo contemporaneo al mondo di alto/basso del settore immobiliare ad alto rischio, dei miliardari della tecnologia, della vecchia guardia, dei nuovi arrivati, degli aspiranti e delle api indaffarate nella nostra moderna Gilded Age. Non vediamo l'ora di iniziare a costruire il mondo in uno degli edifici più iconici di Manhattan, One Fifth Avenue".