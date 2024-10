Si intitola ‘Better man’ il biopic sulla vita di Robbie Williams, con un’uscita prevista per il 17 gennaio 2025 in tutto il mondo (con un’anteprima a Natale 2024 in alcuni cinema). Anche il cantautore inglese, ex Take That e poi diventato solista con una carriera di milioni di album venduti, ha ceduto alla corrente dei documentari sulla propria esistenza. Ecco le prime anticipazioni sul progetto.

Anticipazioni su “Better man”, il biopic su Robbie Williams

Le aspettative sono alte in merito al biopic, soprattutto per la produzione ad alto budget prevista. Robbie Williams e il regista australiano Michael Gracey – che nella sua carriera ha anche diretto il grande successo al botteghino “The Greatest Showman” - sono alla guida del progetto. Il cast e la troupe sono stati avvistati mentre giravano scene della vita della star per le strade di Londra. Nella pellicola, in base a quanto emerso, saranno presenti anche delle clip registrate durante a novembre 2022, quando Robbie è stato protagonista di due spettacoli alla Royal Albert Hall di Londra.

Ma, come possiamo aver compreso dal teaser trailer condiviso in queste settimane, sarà un biopic decisamente particolare. L'attore Jonno Davies interpreta Robbie Williams come una scimmia CGI, attraverso la tecnologia motion capture. E racconta: “So cosa state pensando. Cosa c'entra la scimmia? Io sono Robbie Williams. Sono una delle più grandi pop star del mondo. Ma mi sono sempre visto un po' meno evoluto".

Inoltre, Steve Pemberton interpreterà il padre di Robbie, Peter, mentre Alison Steadman interpreta la madre Betty.

Secondo le ultime indiscrezioni, i fan potranno finalmente vedere il film nel periodo di Natale nel Regno Unito e in Irlanda, secondo quando rivelato dall’appassionato di cinema Tom Linay, fonte ben informata nel mondo dello spettacolo.

Il film è stato definito "una fantasia musicale" ed è stato girato nei Docklands Studios di Melbourne per tutto il corso del 2022 e nel Regno Unito l’anno successivo. Quando è stata ufficializzato il coinvolgimento di Michael Gracey, il regista ha dichiarato, con evidente entusiasmo: "Raccontare la bella e unica storia di Robbie Williams, a casa, nella mia città, è un sogno che si avvera".

Il regista ha specificato che saranno presenti i successi storici e le hit del cantante britannico ma in una nuova versione, pensata e ideata appositamente per il biopic: “Tutte le canzoni di Robbie saranno ricantate, per l'emozione del momento”. Non saranno semplicemente inserite nel montaggio come pura colonna sonora di certi momenti ma verranno reinterpretare dall’artista, per poter dare al film una maggiore intensità e unicità.

Ecco la sinossi ufficiale del biopic: “'Better Man' è basato sulla vera storia dell'ascesa fulminea, della caduta drammatica e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams, uno dei più grandi intrattenitori di tutti i tempi. Sotto la direzione visionaria di Michael Gracey ("The Greatest Showman"), il film è raccontato in modo unico dalla prospettiva di Williams, catturando il suo caratteristico arguzia e lo spirito indomito. Segue il viaggio di Robbie dall'infanzia, all'essere il membro più giovane della boyband di successo Take That, fino ai suoi ineguagliabili successi come artista solista da record, il tutto affrontando le sfide che la fama e il successo stratosferici possono portare".