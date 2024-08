'Avetrana - Qui non è Hollywood', quando arriva su Disney +

Tra i casi di cronaca nera più tristemente noti c’è sicuramente la storia della morte di Sarah Scazzi, avvenuta il 26 agosto 2010. La vittima era una quindicenne di Avetrana, in provincia di Taranto. Giudicati colpevoli e condannati all'ergastolo per concorso in omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, furono Sabrina Misseri e Cosima Serrano, figlia e madre, nonché cugina e zia della ragazzina vittima. Michele Misseri, padre di Sabrina nonché marito di Cosima, venne condannato a 8 anni di reclusione con l’accusa di soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. Il caso ebbe un clamore mediatico elevatissimo e la notizia del ritrovamento del cadavere avvenne in diretta durante una puntata di “Chi l’ha visto?”, dove era ospite, in collegamento, la madre di Sarah, Concetta Serrano Spagnolo. Questa drammatica vicenda diventerà una serie tv in onda su Disney+ il prossimo autunno.

‘Avetrana – Qui non è Hollywood’, la serie tv in onda in autunno su Disney+

Sono passati quasi 14 anni da quel giorno, il 26 agosto 2010, quando ad Avetrana, un piccolo paese ai confini del Salento meta di vacanze, una giovane esce di casa per non ritornare mai più. Il suo nome è Sarah Scazzi, ha 15 anni. Tutto il paese è in allarme, in particolare la cugina Sabrina, spigliata estetista che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspetta per andare al mare. Ma mentre tutti la cercano, Sarah sembra sparita nel nulla. Verrà ritrovata sepolta in fondo a un pozzo, quarantadue giorni dopo la sua scomparsa. Questa la storia, purtroppo vera, che viene riportata come sinossi ufficiale della serie tv, diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Nel cast spiccano Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita, nei panni di Michele Misseri e Giulia Perulli in quello di Sabrina Misseri. Invece Federica Pala interpreta Sarah Scazzi ed Imma Villa è Concetta Serrano. La serie è tratta dal libro “Sarah: la ragazza di Avetrana”, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri. Saranno, in totale, 4 episodi da circa 60 minuti l’uno, ognuno di loro rappresentato e riportato sul piccolo schermo dal punto di vista dei quattro protagonisti principali di questa terribile storia: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima. L’intenzione del progetto è quello di essere un racconto a più voci di uno dei più noti casi di cronaca nera italiana. Queste le parole del regista nel parlare di “Avetrana – Qui non è Hollywood”, Pippo Mezzapesa: “Il delitto di Avetrana è un caso che ha sconvolto l'Italia e mosso l'opinione pubblica. Ringrazio The Walt Disney Company Italia e Groenlandia per avermi offerto l'occasione di raccontare con grande libertà questa storia a cui ci siamo approcciati con la cura che merita un caso così complesso, che continua a catturare l'interesse di tutti. Una storia che abbiamo voluto rappresentare attraverso gli occhi dei suoi protagonisti”. La serie tv sarà disponibile il prossimo autunno, in streaming, per gli abbonati di Disney+.