Le attrici da tenere d'occhio nel 2025

Sono numerose le pellicole in uscita nel 2025 e molte di esse rappresentano un momento cruciale e importante nella carriera degli attori scelti per il cast. Il successo al botteghino può rappresentare una conferma per nomi blasonati del mondo di Hollywood ma per gli artisti emergenti rappresentano un passo fondamentale per ampliare il proprio nome nello star system. E ci sono diverse attrici che, nel 2025, sono da tenere sotto ampia considerazione, pronte a confermare il loro successo e la loro fama a livello internazionale. Critici e box office permettendo.

Jessica Alexander

Attrice e modella di origine inglese, ha iniziato la sua carriera con alcuni cortometraggi e ha ottenuto riconoscimenti per il suo ruolo nella serie Get Even (uscita nel 2020), e ha fatto il suo debutto cinematografico in Glasshouse e A Banquet (entrambi del 2021). Il ruolo più importante della sua carriera è sicuramente legato al musical fantasy live-action della Disney “La Sirenetta”, nel ruolo di Vanessa, l’alter ego umano di Ursula. L’attrice ha ammesso di essersi divertita a interpretare il ruolo, commentando che "ama essere demoniaca e impazzire sullo schermo, quindi questa è stata un'opportunità perfetta per farlo".

L’attrice ha un ruolo imminente nella serie “Globoplay Fallen”, basata sull'omonima serie di romanzi di Lauren Kate. Racconta di Luce, una giovane donna che viene mandata in un centro di riabilitazione simile a una setta per un crimine di cui non ha memoria. Apparirà anche come Katerina in “Amadeus”, una miniserie drammatica che ruota attorno al compositore Wolfgang Amadeus Mozart e nel prossimo film della Paramount “Primate” in un ruolo ancora non reso noto.

Monica Barbaro

Sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 23 gennaio 2025 “A complete unknown”, il biopic incentrato sulla vita di Bob Dylan. Nella pellicola troviamo anche Monica Barbaro, applaudita dalla critica per la sua accattivante interpretazione della cantautrice Joan Baez.

L’attrice recita al fianco di Timothée Chalamet (nei panni di Bob Dylan) e si distingue come la nota figura musicale, fondamentale nel racconto. Nella sua carriera, ha recitato nel film record di incassi “Top Gun: Maverick” e nella serie TV “Fubar” nel ruolo di Emma al fianco di Arnold Schwarzenegger. Mentre due di questi ruoli l'hanno spinta in termini di azione, A Complete Unknown l’ha messa alla prova per ruoli più impegnativi, permettendole di esprimere le più diverse sfumature delle sue doti attoriali.

La seconda stagione della serie Fubar sarà uno dei progetti più seguiti nel 2025, ma resta da vedere se la sua interpretazione in A Complete Unknown sarà meritevole di nomination e riconoscimenti durante la stagione dei prossimi premi (inclusi i Golden Globe e gli Oscar? Chissà).

Zendaya

Sempre più lanciata nel firmamento delle star, l’attrice sta confermando la sua fama grazie a una serie di scelte interessanti e azzeccate a livello professionale. Nel 2022, Time l'ha nominata una delle 100 persone più influenti al mondo. Sul grande schermo il suo debutto è avvenuto nel 2017 come MJ nel film di supereroi “Spider-Man: Homecoming”. Negli anni a seguire ha poi ripreso il suo ruolo nei suoi sequel “Far from Home” (uscito nel 2019) e “No Way Home” (pellicola del 2021). Ma è stato certamente il ruolo di Rue Bennett, un'adolescente tossicodipendente in difficoltà nella serie drammatica per adolescenti “Euphoria” a consacrarla al successo e farle notare dai critici e dagli addetti ai lavori. Inoltre Zendaya è stata la più giovane vincitrice del Primetime Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, per ben due volte. C’è attesa per la nuova stagione della serie tv, ovviamente confermata, da girare non appena lo permetteranno gli impegni dei loro protagonisti (tra questi anche Jacob Alordi, lanciatissimo). Dopo aver recitato nei primi due capitoli di “Dune” (un successo assoluto al box office), ha poi recitato e prodotto il dramma sportivo romantico “Challengers”; diretto da Luca Guadagnino, al fianco di Josh O'Connor e Mike Faist. Ha ricevuto una nomination per il Golden Globe Award come migliore attrice in un film commedia o musicale. Per lei, all’orizzonte, l’uscite e le riprese di due pellicole molto importanti e attese: il film drammatico/romantico “The Drama” accanto a Robert Pattison e “The Odyssey” diretto da Christopher Nolan.

Cailee Spaeny

Nata nel luglio 1998, l’attrice americana ha ottenuto i suoi primi ruoli di rilievo nel film di fantascienza “Pacific Rim – La rivolta” e nella pellicola “7 sconosciuti a El Royale” (entrambi usciti nel 2018). I suoi ruoli televisivi, invece, includono le miniserie “Devs” e “Mare of Easttown” accanto a Kate Winslet. Nel 2023, ha ottenuto il consenso della critica per la sua interpretazione di Priscilla Presley nel film biografico “Priscilla”, grazie al quale ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice e ha ottenuto una nomination per un Golden Globe Award. Ulteriori riconoscimenti sono arrivati nel 2024 per le sue interpretazioni nel film drammatico distopico “Civil War” e nell’horror “Alien: Romulus”.

La Spaeny sarà tra i protagonisti del terzo film di “Knives Out”, in uscita prossimamente nel 2025, al fianco di Daniel Craig, Josh O'Connor e Andrew Scott.

Ella Hunt

L'attrice inglese è stata nominata per un BAFTA scozzese per la sua interpretazione nel film Anna and the Apocalypse, pellicola uscita nel 2017. Sul piccolo schermo ha ottenuto un ruolo ricorrente nella commedia drammatica Cold Feet, per due anni, e ha interpretato Sue Gilbert nella serie Apple TV+ “Dickinson”. Ha mosso i suoi primi passi da attrice nel film “Intruders” del 2011, nel film “Les Misérables”, uscito nel 2012.

Oltre alla carriera della recitazione, ha una passione per il canto nell'aprile 2020 ha pubblicato il suo primo singolo, "Magpie". Oltre un anno dopo, nel novembre 2021, è stata la volta del brano "Holding On", seguito dall'EP Triptych un mese dopo. Ma la professione di attrice è quella che le sta dando maggiori soddisfazione e proprio quello di Ella Hunt è uno dei volti da tenere in considerazione per i prossimi mesi.

Recentemente si è fatta notare anche grazie alla saga “Horizon”. Il capitolo 2 del film è stato presentato in anteprima mondiale all'81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 7 settembre del 2024 e l’uscita è programmata proprio per il 2025. Il già annunciato capitolo 3 ha visto iniziare le riprese principali nel maggio 2024 mentre il quarto capitolo è in fase di sviluppo.