Anticipo da brividi: la Vanoli Cremona aspetta Trentino

Alle 20.30 la Vanoli Basket Cremona affronterà in casa la Dolomiti Energia Trentino, in una partita che promette scintille. Gli arbitri designati sono Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Giulio Pepponi. Nei precedenti 16 incontri tra le due squadre, Trento ha un vantaggio complessivo di 11-5. In casa, la Vanoli ha vinto solo due volte contro l’Aquila, nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. Nelle ultime cinque gare, le vittorie sono state tutte interne. Demis Cavina, allenatore della Vanoli (nella foto), ha sottolineato l’importanza della mentalità e della determinazione per affrontare questo girone di ritorno: "Il gruppo è ripartito bene, abbiamo già visto Trento all’andata, il suo potenziale; avevo parlato di una squadra che avrebbe fatto sicuro i play-off. Penso che stia dimostrando sia in Europa che in Italia quello di cui parlavamo prima: una squadra molto atletica, allenata da un coach conosciuto a Cremona, un coach emergente che sta portando le proprie idee, sta facendo molto bene a Trento".

Per quanto riguarda gli assenti, Trento dovrà fare a meno di Prentiss Hubb, fuori per infortunio. Tra gli ex, Paul Biligha ha avuto un passato significativo con la Vanoli, mentre lo stesso Galbiati ha guidato Cremona nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. L’ultima conclusa con la retrocessione.

Alessandro Luigi Maggi