Anticipazioni su Yellowjackets 3, in uscita il 14 febbraio su Paramount+

Finalmente abbiamo delle notizie ufficiali sul ritorno di Yellowjackets . Insieme al trailer ufficiale della terza stagione, è stata annunciata anche la data che segna il comeback di una delle serie più apprezzate – da pubblico e critica – degli ultimi anni, diventata immediatamente un cult, anche grazie al cast e alla sceneggiatura. Dovremo aspettare solo il 14 febbraio 2025 per poter sapere cosa accadrà in questi nuovi (attesissimi) episodi.

Yellowjackets 3, tutte le anticipazioni sulla serie in onda su Paramount+

La storia raccontata nella serie tv vede l'unione di due piani temporali diversi. Yellowjackets racconta di una squadra di giocatrici di calcio liceali , sopravvissute a un incidente aereo nelle sperdute regioni selvagge del nord America. Disperse nel nulla in zone rurali e impervie, le ragazze si ritrovano a dover sopravvivere e lottare insieme ai pericoli imminenti di una natura spesso matrigna. Una storia di orrore psicologico ma anche un dramma di formazione che mostra la loro discesa da una squadra verso un clan selvaggio e violento. La trama riporta anche in scena le vite di alcuni di loro, ai giorni d'oggi, che hanno cercato di rimettere insieme la propria esistenza dopo quasi 25 anni. Ma si rende conto immediatamente che il passato non è mai veramente passato e che quello che è accaduto nella natura selvaggia, molto tempo prima, avrà delle serie conseguenze anche nel loro quotidiano.

Ma cosa accadrà in questa terza stagione ? Dalle poche anticipazioni emerse, finalmente è in arrivo l'estate e gli Yellowjackets si trovano di fronte a una piccola ma importante vittoria: il terribile inverno che le aveva quasi ucciso lo possono finalmente lasciare alle spalle. Ma quello che è accaduto in quei mesi ha provocato una forte sfiducia nella leadership e le tensioni tra di loro come la squadra mettono a rischio le possibilità di essere salvate. Invece, nel presente, iniziano a emergere segreti che alcuni di loro avevano cercato di lasciare sepolti. Nel tentativo disperato di combattere per impedire che le loro vite si sgretolino, devono affrontare una domanda agghiacciante: “Chi sono veramente e quali oscure verità stanno nascondendo alle altre ea sé stesse?”.

Nel cast si è aggiunta anche un'altra attrice, Hilary Swank. Il trailer video anticipa ulteriori episodi di violenza tra gli adolescenti abbandonati nella natura selvaggia e mostra i loro coetanei di oggi che lottano per nascondere il loro passato. E la frase di lancio ha un aspetto molto accattivante (oltre che inquietante): "Il passato tornerà a darti la caccia". L'ingresso di Hilary Swank nelle prime anticipazioni la mostra con del sangue sul viso e sul petto. Anche Joel McHale apparirà nella terza stagione in un ruolo da guest star ma ogni dettaglio della parte è attualmente sconosciuto.

La seconda stagione si era conclusa con un colpo di scena: L'adulta Nat (interpretata da Juliette Lewis) è stata uccisa quando la sua amica Misty (interpretata da Christina Ricci) le ha iniettato accidentalmente una dose letale di droga. La morte di uno dei personaggi principali della serie è stata inaspettata ma, come emerso da alcune indiscrezioni, è stato sempre un elemento chiave pensato dagli sceneggiatori fin dall'inizio del racconto e dello svolgimento della storia. Prepariamoci, quindi, ad altri momenti cruciali e scelte inaspettate anche in questa terza stagione.