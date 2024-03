‘Call My Agent 2’ esce il 22 marzo su Sky e Now: le anticipazioni

Manca poco all’uscita di ‘Call My Agent 2’, che sarà disponibile su Sky e Now dal 22 marzo. Il remake italiano del cult francese ‘Dix pour cent’ sta per tornare con nuovi episodi – sei in tutto – e varie avventure inedite della CMA, la Claudio Maiorana Agency.

Trama

Alla CMA, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, sta per accadere di nuovo di tutto. L’agenzia, infatti, sarà diretta da un nuovo capo. Sbocceranno nuovi rapporti sentimentali, ma non mancheranno nemmeno difficoltà, ostacoli, imprevisti, situazioni bizzarre e un pizzico di immancabile ironia. Torneranno tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro (Vittorio) Sara Drago (Lea) Maurizio Lastrico (Gabriele) Marzia Ubaldi (Elvira), scomparsa qualche mese fa e alla quale sarà dedicato il primo episodio. In ‘Call My Agent 2’ ci saranno al loro fianco anche i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro) Pierpaolo (Francesco Russo) Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi rivedremo pure: Kaze alias Sofia, la receptionist dell’agenzia Emanuela Fanelli nei panni di Luana Pericoli, una delle attrici più eccentriche dell’agenzia Corrado Guzzanti, nel ruolo di sé stesso, ossessione di Luana. A dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata, anche per questa stagione saranno nomi di punta dello showbiz di casa nostra.

Episodi

Protagoniste del primo episodio di ‘Call My Agent 2’ sono Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, che hanno a che fare con la sceneggiatura disastrosa di un nuovo film. Gli agenti della Maiorana Agency dovranno fare di tutto per evitare un flop clamoroso. Nel secondo episodio l’arrivo di Gabriele Muccino in agenzia getta tutti nel caos più assoluto. Vedremo anche Gian Marco Tognazzi. Terzo episodio incentrato su Claudio Santamaria, disposto a tutto pur di ottenere un ruolo da lui molto desiderato, persino a trasformarsi in un cattivone. Ma sarà proprio così? Il quarto episodio è dedicato a una coppia molto amata dello spettacolo italiano, quella formata da Serena Rossi e Davide Devenuto. I due sono alle prese con una lunga serie di interviste e, sottoposti a un grande stress, finiranno per confessarsi segreti inaspettati. Nel quinto episodio saremo incantati da Elodie e dalla sua voce, talmente potente da riportare in vita un giovane, di nome Giuliano. Ma con la cantante e con gli agenti della CMA accanto a lei vedremo pure come alcuni fan che adorano i loro miti possano trasformarsi in veri e propri incubi. Gran finale per ‘Call My Agent 2’ con Sabrina Impacciatore, madrina del Festival di Venezia. A starle dietro nel ruolo che lei ha tanto sognato è Lea, che deve impedire che la sua cliente commetta qualsiasi passo falso che rischia di mandare all’aria tanto duro lavoro svolto dall’attrice, ma anche dalla stessa agenzia.