‘Amori e incantesimi’, il sequel è in lavorazione: quando uscirà?

Solo pochi giorni fa lo studio cinematografico Warner Bros. Pictures ha dato un annuncio su Instagram che ha entusiasmato i fan del film del 1998 ‘Amori e incantesimi’ (dal titolo originale ‘Practical Magic’): il sequel è ufficialmente in lavorazione. Inoltre, la testata americana ‘Deadline’ ha rivelato che Nicole Kidman e Sandra Bullock – protagoniste indimenticabili del film cult di oltre vent’anni fa – erano in trattative per tornare a essere le interpreti principali, le sorelle Owens, nonché, questa volta, per vestire i panni di produttrici insieme a Denise Di Novi, che aveva già contribuito alla realizzazione del film originale.

Le protagoniste

Nel primo film della fine degli Anni Novanta, Sandra Bullock e Nicole Kidman interpretavano due sorelle orfane, Sally e Gillian Owens, appartenenti a una famiglia di streghe. Cresciute dalle loro eccentriche zie in una cittadina del Massachusetts, Sandra e Gillian devono affrontare una maledizione di famiglia che impedisce loro di trovare il vero amore. Oltre alla magia, la narrazione era arricchita da elementi di commedia romantica e da qualche nota più drammatica, tutti aspetti che hanno fatto presa sul pubblico anche successivamente, quando la pellicola è stata rivalutata.

Feeling e talento

Ciò che è rimasto impresso, nel primo film, ha a che vedere anche con la sintonia tra le due attrici, che nel frattempo, da allora, sono molto cresciute professionalmente e si sono sempre più affermate nello star system di Hollywood. Di recente Bullock ha conquistato gli spettatori con ‘The Lost City’, che ha incassato oltre 100 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Quanto a Kidman, negli ultimi tempi l’attrice di origini australiane è stata impegnata in vari progetti televisivi apprezzati, tra cui le serie ‘Expats’ e ‘Lioness’, quest'ultima, tra l’altro, creata da Taylor Sheridan, il brillante autore che si cela dietro a ‘Yellowstone’.

Tentativi precedenti

Nonostante ‘Amori e incantesimi’ non abbia fatto grandi numeri al botteghino, al suo esordio nelle sale, e abbia ricevuto critiche contrastanti dagli esperti e dal pubblico, il film è stato rivalutato negli anni, fino a diventare un punto di riferimento per molti appassionati del genere. La Warner Bros. ha tentato in passato di rispolverarlo con una serie prequel intitolata ‘Rules of Magic’. In base a questo progetto, la storia, ambientata nella New York degli anni '60, avrebbe seguito le vicende dei giovani Franny, Jet e Vincent Owens, tre fratelli alle prese con le loro stranezze e con le sfide legate alla loro provenienza da una famiglia di streghe. Tuttavia, la serie non è mai stata realizzata. Questa volta, a quanto pare, è diverso e si fa sul serio. Akiva Goldsman, uno degli autori dell'originale, è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura del nuovo capitolo.