Cinema e impegno, il Novecento di Citto

di Giovanni Bogani Era il 2008. L’aereo sbarcava a Los Angeles. Dentro, Francesco “Citto“ Maselli e Carlo Lizzani, che andavano al festival Los Angeles, Italia. Citto Maselli scese dall’aereo incredulo. E di fronte al poliziotto della “Immigration“, in divisa e pistola, aveva uno sguardo pieno di timore. Poi, appena ricevuto il timbro sul passaporto, era felice come un bambino. "Perché?" gli chiesi. "Ma come! Ero terrorizzato che ci rimandassero indietro. Pensavo scoprissero che sono comunista". E giù risate, con Carlo Lizzani. Era approdato negli Stati Uniti, e gli sembrava quasi impossibile. Oggi, anche i giornali americani – e le riviste internazionali più prestigiose, come Variety – piangono la morte di Citto Maselli. Regista, intellettuale, autore di film importanti e belli, e uomo dall’animo candido e gioioso come quello di un bambino. Protagonista del cinema, così come della vita politica del nostro Paese: sempre fedele ai suoi ideali, lui che ancora adolescente si era iscritto al Pci, nei giorni della liberazione di Roma. A quattordici anni, nel 1944, era già alla testa dell’unione degli studenti italiani, a portare armi e cibo ai partigiani dei Gap. Aveva 92 anni, Citto Maselli. Era nato a Roma, nel 1930, in una casa di artisti...