Christian di Danimarca, chi è il principe diciottenne

Christian, il principe della Corona di Danimarca (nome completo in danese: Christian Valdemar Henri John) è nato a Copenaghen il 15 ottobre 2005 ed è ufficialmente entrato nell’età più complicata per chi deve riuscire a mantenere il delicato equilibrio tra ragazzo e colui che è primo nella linea di successione al trono danese. Un ruolo istituzionale che si “scontra” con quello di un giovane desideroso di avere e vivere esperienze.

Curiosità su Christian, principe di Danimarca

Primogenito di Frederick X e della regina consorte Mary Donaldson, Christian è primo nella linea di successione al trono danese. Su di lui molti onori e oneri in arrivo. E la stampa è pronta a immortalare i suoi comportamenti e i suoi eventuali eccessi.

Lui stesso aveva cercato di fare un passo indietro rispetto al clamore legato al suo ruolo politico. Da sempre ha condotto una vita lontana dai riflettori e discreta, tra studi e l’amore per la fidanzata Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, presentata anche ufficialmente in famiglia. Il ragazzo non aveva alcuna fretta di essere coinvolto nelle questioni legate alla dinastia al punto di aver deciso di rinunciare all'appannaggio reale che gli avrebbe portato a dover seguire precisi doveri di rappresentanza. Nessuno stipendio e, quindi, la libertà di essere escluso da eventi pubblici a favore di paparazzi. Aveva scelto di voler vivere la sua età con la leggerezza e la serenità di un tipico giovane della sua età (sempre per quanto possibile). Ma adesso, con l’abdicazione della nonna Margrethe II e la salita al trono del padre Frederick, per Christian di Danimarca, si avvicinano i compiti ufficiali.

La stessa nonna lo ha esplicitamente dichiarato in una nota pubblica: “Caro Christian, oggi diventi maggiorenne, come succede a tutti gli altri giovani danesi. Ma c'è una differenza. Il tuo percorso nella vita è già segnato, perché un giorno seguirai il destino di tuo padre, così come un giorno lui seguirà il mio. Diventerai un anello della lunga catena storica che unisce il nostro Paese da secoli”. A giugno, Christian si è diplomato con i suoi compagni dell'Ordrup Gymnasium di Copenaghen. Precedentemente il ragazzo si era iscritto alla Herlufsholm School, una scuola privata con collegio vicino al fiume Suså a Næstved, a circa 80 km a sud di Copenaghen. Ma uno scandalo ha visto protagonista proprio l’istituto. Nel maggio 2022 il canale TV2 ha trasmesso un documentario sulla scuola dove una cinquantina di studenti denunciavano comportamenti inaccettabili: numerosi casi di violenze, abusi sessuali e intimidazioni tra gli studenti con casi molto recenti, risalenti agli ultimi mesi.

I genitori hanno condiviso una nota pubblica in merito a quanto emerso, condannando quanto accaduto: “Bullismo, violenza e umiliazioni non sono mai accettabili. Dobbiamo rispondere agli incidenti dolorosi e devastanti insistendo su cambiamenti che garantiscano un ambiente sicuro per tutti. E dobbiamo anche riconoscere il coraggio di coloro che hanno condiviso le loro esperienze violente”. Poi, dopo poco tempo, la decisione di spostare il figlio in un’altra scuola, all’Ordrup Gymnasium di Copenaghen, dove si è recentemente diplomato.