Chi è China Suarez, la nuova fidanzata di Mauro Icardi

Roma, 10 gennaio 2025 – Dopo la rottura fra Wanda Nara e L-Gante, sono seguite dichiarazioni burrascose con relative repliche dell’ex marito calciatore. Mauro Icardi nelle ultime ore ha condiviso sul profilo Instagram un lungo sfogo. Non solo: dal profiilo social si è esposto in una e propria dichiarazione d’amore.

Mauro Icardi e l’ex moglie Wanda Nara

L’attaccante del Galatasaray è stato accusato da Wanda Nara di violenza di genere e di tenerle lontano le figlie, che durante le vacanze di Natale sarebbe risultate irreperibili anche al telefono. Tuttavia, il 31enne Mauro Icardi ha deciso di rispondere punto per punto alle dichiarazioni, rompendo il silenzio che aveva scelto come forma di protezione per la sua famiglia e le figlie. La sua versione dei fatti apre uno scenario del tutto differente, stando alle sue parole.

Wanda Nara, infatti, sarebbe stata impegnata in un viaggio in Europa con il nuovo amore L-Gante, tanto da disertare un appuntamento con le bambine, deluse per il mancato arrivo della mamma in occasione del Capodanno. Per questo il padre avrebbe deciso di modificare gli impegni già presi per stare insieme alle figlie.

Nella tempesta, tuttavia, un raggio di sole. “Le migliori storie iniziano quando meno te l’aspetti” ha scritto il calciatore “... perché ci sono incontri sembrano scritti nelle stelle”. Mauro Icardi si riferisce a China Suarez, che nell’autunno 2021 era stata al centro dello scandalo per il tradimento fra lui e l’ormai ex moglie Wanda Nara.

China Suarez e Mauro Icardi: ora la storia è ufficiale

Ora la situazione è decisamente cambiata. Dalla piattaforma Instagram Mauro Icardi spiega che le due figlie Francesca e Isabella conoscono China Suarez, divenuta nel frattempo una presenza stabile nella vita del calciatore e della sua famiglia. “Oggi, non ho bisogno di altri segnali. So che con te, sono dove dovrei essere” scrive Mauro Icardi taggando l’attrice.

Chi è China Suarez?

Attrice, cantante e modella, María Eugenia Suárez Riveiro, nota come China Suárez, su Instagram ha un seguito da circa 7,1 milioni di follower: è nata a Buenos Aires il 9 marzo 1992. Inizia la carriera artistica giovanissima, nel campo della pubblicità. Successivamente è nel gruppo pop Teen Angels, con cui escono quattro album, e al tempo stesso partecipa a serie televisive come l’omonima "Teen Angels", serie celebre in Argentina, dedicata al pubblico adolescente, che contribuirà al successo di China Suarez come attrice.

Madre di tre figli, l’attrice in passato ha avuto una relazione con l'attore argentino Nicolás Cabré, dalla quale è nata la sua prima figlia, Rufina, il 18 luglio 2013. Dal 2015 al 2021 è stata legata all'attore cileno Benjamín Vicuña. Insieme hanno avuto due figli: Magnolia, nata il 7 febbraio 2018, e Amancio, nato il 28 luglio 2020.

Una piccola curiosità sul soprannome: china, “cinese”, è un’allusione alla forma a mandorla dei bellissimi occhi, eredità della nonna giapponese. L’attrice, infatti, è figlia di Guillermo Suárez e Marcela Riveiro Mitsumori. Da una parte, dunque, origini spagnole, legate a Catalogna e Galizia, dall’altra l’Argentina e la storia dei nonni materni, immigrati dal Giappone.