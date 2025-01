Wanda Nara e L-Gante, è finita: i motivi della rottura

Ennesimo scossone nella movimentata vita sentimentale di Wanda Nara. La showgirl argentina, che ormai sui social network pubblicizza una serie di siti di casinò e scommesse online a riprova del fatto che forse la propria carriera televisiva si sta un po’ arenando, ha infatti annunciato la fine della relazione con il rapper L-Gante.

"Oggi le nostre strade si separano per concentrarci su noi stessi e sulle nostre famiglie. La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro” ha scritto sui social network.

“Questa è una storia già vista, finitela senza di me. Se per caso me lo chiedete, non cerco né ho bisogno di dare chiarimenti o spiegazioni” ha fatto eco L-Gante.

La storia d’amore fra L-Gante e Wanda Nara durava da tre anni, ma era stata ufficializzata di fatto soltanto pochi mesi fa. E ora ecco la rottura.

Intanto la showgirl argentina si starebbe riavvicinando all’ex Mauro Icardi? Per ora, dopo accuse e battaglie legali, sembra ancora presto. Il dato di fatto, però, è che sul profilo Instagram di Wanda Nara sono ricomparse alcune foto proprio con lui.