Divorzi tra star, Ben Affleck e Jennifer Lopez si lasciano davvero. Alimenti, casa e cognome: cosa prevede l’accordo

Roma, 7 gennaio 2025 – Favole interrotte. Fratture scomposte di un amore. Non vissero insieme felici e contenti. Divorziano ufficialmente Ben Affleck e Jennifer Lopez. Dopo due anni di matrimonio, e cinque mesi da quando la cantante aveva presentato istanza di scioglimento, è arrivata la separazione ufficiale fra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Un altro “love dream“, per milioni di followers e fan, che va in frantumi. Le due star – l’attore e regista, Oscar per Argo, e la cantante e attrice di origini portoricane – hanno concluso l’accordo di divorzio e fra un mese e mezzo, il 20 febbraio, potranno chiudere ufficialmente la loro love story.

A fare trapelare le prime indiscrezioni sull’intesa è stato il tabloid americano Tmz, che precisa: “Ognuno terrà per sé ciò che ha guadagnato in questi due anni di matrimonio”. C’è anche un accordo sulla villa acquistata insieme dai due a Los Angeles, costata 61 milioni di dollari e messa in vendita, anche se ancora nessuno si è fatto avanti con un’offerta.

Ben Affleck si terrà tutti i guadagni della sua casa di produzione, con cui ha realizzato Air e altri successi. J-Lo si terrà gli introiti di Atlas e This Is Me… Now. Nessuno dovrà pagare alimenti all’altro e il 20 febbraio il divorzio sarà reso ufficiale.

Jennifer rinuncerà anche al cognome di Ben, che all’atto del matrimonio aveva deciso di adottare, tra le proteste di molte donne che avevano trovato la decisione di “Mrs. Affleck“ scoraggiante, in un momento delicato per il femminismo. Riprenderà il suo cognome completo Jennifer Lynn Lopez.

La loro storia d’amore – nata, interrotta, ripresa – aveva colpito moltissimo i media. I due erano diventati la Elizabeth Taylor e il Richard Burton contemporanei. Ben e J-Lo si erano già conosciuti, innamorati e fidanzati nei primi anni 2000, quando avevano recitato insieme in Gigli del 2003 e in Jersey Girl del 2004. Un amore interrotto quattro giorni prima del matrimonio, “per la pressione esercitata dall’opinione pubblica”. Per la gioia di molti, e lo scetticismo di altri, si sono ritrovati e riamati due decenni dopo, per sposarsi nel 2022. Matrimonio in forma privata a Las Vegas, poi cerimonia sfarzosa, con megaparty nella villa in Georgia di lui.

Sembrava una bella favola, fra due cinquantenni con tanta vita e matrimoni alle spalle – uno per lui, tre per lei – e vari figli. La luna di miele mano nella mano nelle strade di Parigi, tutto secondo un copione romantico che pareva perfetto. E invece no. Jennifer Lopez ha presentato richiesta di divorzio alla Corte superiore della contea di Los Angeles il 20 agosto 2024. In un’intervista con Interview Magazine pubblicata lo scorso ottobre, J-Lo ha detto: “Non riesco a cercare la felicità nelle altre persone. Devo averla dentro di me”, e si è dichiarata “sollevata” di essere di nuovo single.

Brad Pitt e Angelina Jolie

Non c’è pace, neppure in quel mondo in cui tutto sembra meno grigio della nostra vita, che è Hollywood. Il caso Ben/J-Lo segue da vicino il definitivo sciogliersi della coppia Pitt/Jolie.

Dopo otto anni di battaglie legali, lo scorso 30 dicembre hanno finalmente raggiunto l’accordo di divorzio Brad Pitt e Angelina Jolie. È la fine di una lunga faida che ha opposto le due star di Hollywood: Pitt ha scelto di accelerare il raggiungimento dell’accordo di divorzio, per vivere più serenamente la sua nuova storia d’amore con la designer di gioielli Ines De Ramon. Dallo scorso febbraio Brad, 61 anni, e Ines, 32, sono andati a vivere insieme. Lo scorso settembre erano mano nella mano sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia.

Un divorzio economicamente non indolore. Secondo il Daily Mail, sono 80 milioni di dollari quelli che l’attrice si porta a casa dalla disputa con l’ex. Entrambi non ci mettono molto a guadagnarli: il loro cachet va dai 20 ai 30 milioni di dollari per film, per ciascuno.

Soldi, soldi, soldi: Pitt aveva prestato ad Angelina otto milioni di dollari per farle acquistare la villa di Los Angeles, in cui l’attrice vive attualmente. Ad Angelina è rimasta la custodia dei sei figli, tre biologici e tre adottati: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne – con diritti di visita per Brad Pitt.