Mauro Icardi replica a Wanda Nara: ha abbandonato le figlie e mi tradiva

Non si è fatta attendere la risposta di Mauro Icardi a Wanda Nara. L’ex moglie del calciatore, ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha accusato nei giorni scorsi l’attaccante del Galatasaray di violenza di genere e ha dichiarato di essere stata minacciata dall’ex marito per quanto riguarda la diffusione di alcune foto intime che li ritraggono insieme. Non solo: secondo la ricostruzione della donna, sarebbe stato proprio Icardi ad allontanarla dalle figlie (Francesca e Isabella, nate dall’unione tra i due durata oltre 12 anni) e ad impedirle di vederle e sentirle durante le feste natalizie. Il calciatore ha smentito tutto con un elenco di 15 punti condiviso sul suo profilo Instagram in cui risponde per le rime alla ormai ex moglie.

Le dure parole di Icardi

Il 31enne Mauro Icardi si è detto spazientito e ha, dunque, rotto il silenzio diffondendo alcuni dettagli che, a suo dire, non aveva mai voluto condividere con il pubblico per rispetto della sua famiglia e delle sue figlie. Nel lungo post Instagram scritto dal calciatore – che in poche ore ha raggiunto quasi 700mila like – si legge una versione completamente diversa dei fatti. Secondo quanto scrive Icardi, sarebbe lui la vittima di una ex moglie manipolatrice che lo avrebbe accusato ingiustamente di violenza e detenzione di armi (accusa che, a quanto pare, non ha trovato riscontro nelle perquisizioni) e che lo ha costretto ad abbandonare casa sua.

Il calciatore, in un lungo elenco in cui risponde punto per punto alla showgirl, sostiene anche che sarebbe stata Wanda Nara a scegliere di non trascorrere le vacanze con le figlie perché impegnata in un viaggio in Europa con il fidanzato e che avrebbe addirittura disertato un appuntamento con le bambine pronte a trascorrere il Capodanno con lei e deluse dal mancato arrivo della mamma. Le bimbe hanno, poi, trascorso l’ultimo dell’anno in compagnia del padre che avrebbe annullato gli impegni precedentemente presi pur di passare del tempo con loro. “Come faccio da due anni” sostiene.

Chi è l’ex fidanzato di Wanda Nara

Il fidanzato impegnato in un viaggio in Europa, a cui si fa riferimento nel post social di Icardi è il cantante argentino L-Gante (all’anagrafe Elian Ángel Valenzuela). L’uomo però, nei giorni scorsi ha chiuso pubblicamente la relazione con Wanda Nara durata tre anni dichiarando di non voler prendere parte all’ennesima puntata di una soap opera. Proprio il tempo che Nara e L-Gante hanno trascorso come coppia, sta infatti alla base di un’altra delle accuse che Icardi muove alla showgirl. Il calciatore sostiene, infatti, che la sua ex moglie ha iniziato la relazione con Valenzuela quando il loro matrimonio era ancora in piedi e che la donna ha sempre giustificato, a lui e alle figlie, la presenza del cantante argentino come quella di un amico. “Il signor Fidanzato” si legge ancora nel post “è stato tanto ingannato quanto me perché a gennaio 2023 [Wanda] si è incontrata con il giocatore senegalese [Keità Balde] a Dubai”. Anche L-Gante, quindi, sarebbe stato secondo Icardi vittima di tradimento. L’incontro clandestino con Balde sarebbe avvenuto, in base a ciò che è riportato nel post social, quando Wanda Nara si è recata a Dubai ma non ha presenziato al compleanno di Valentino, figlio che la showgirl ha avuto da Maxi Lopez.

L’ufficializzazione della relazione con China Suarez

Dal punto 13 in poi, Mauro Icardi rincara la dose e, allo stesso tempo, ufficializza la sua relazione con la modella China Suarez che le bambine conoscono e frequentano da tempo. A sostegno delle sue parole, il calciatore ha anche pubblicato nelle Instagram stories immagini che ritraggono Francesca e Isabella in compagnia della sua nuova compagna con una didascalia che poco lascia all’immaginazione: “l’amore vince sempre sull’odio”.

“Mi fa male al cuore sapere che la loro madre le sta manipolando psicologicamente” ha aggiunto “Però confido nella giustizia. Sono sicuro di andare nella giusta direzione. Mi hanno portato davanti alla giustizia e hanno voluto sporcarmi, però con la verità si vince sempre”.

Chi è China Suarez, nuova compagna di Icardi

Maria Eugenia Suarez, detta China, è la nuova compagna di Mauro Icardi. Classe 1992 è una modella, cantante e attrice argentina. Nel corso della sua carriera ha partecipato a molti programmi televisivi in patria e, tra il 2015 e il 2022 è apparsa in diversi film argentini. Dal 2007 al 2011 ha fatto parte del gruppo musicale TeenAngels, con cui ha pubblicato quattro album in studio e diverse raccolte. Da solista, ha rilasciato, invece, solo singoli tra cui "Me Gusta” che nel 2024 ha riscosso un discreto successo. In passato la ragazza è stata legata sentimentalmente all’attore Nicolas Cabré da cui nel 2013 è nata la figlia Rubina e a Benjamin Vicuna con cui ha avuto due figli: Magnolia, nata il 7 febbraio 2018 e Amancio, nato il 29 luglio 2020.