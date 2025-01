Wanda Nara, L-Gante e la furia di Icardi

Quali sono i motivi dietro alla rottura fra Wanda Nara e L-Gante? La relazione, che aveva attirato da subito l’attenzione, è giunta al termine fra speculazioni e indiscrezioni. Secondo quanto riportano i media argentini, la separazione tra Wanda Nara e L-Gante sarebbe dovuta a differenze inconciliabili nei loro stili di vita.

Wanda, madre di cinque figli e imprenditrice di successo, sarebbe concentrata sulla famiglia e sui suoi impegni professionali: necessità inconciliabili con lo stile di vita di L-Gante, stella emergente della musica trap, legata al mondo dello spettacolo e ai tour. Questa distanza avrebbe reso difficile mantenere un equilibrio nella relazione.

Chi sono Wanda Nara e L-Gante?

Nota per la carriera televisiva, Wanda Nara, argentina, ha lavorato come modella, showgirl, conduttrice e imprenditrice. È stata sposata con il calciatore Maxi López e, successivamente, con Mauro Icardi, con il quale ha formato una delle coppie più seguite nel mondo del calcio.

L-Gante, pseudonimo di Elian Ángel Valenzuela, è un cantante e produttore argentino tra i maggiori rappresentanti della “cumbia 420”, un genere musicale che mescola trap e reggaeton. Con milioni di fan e hit virali, è diventato uno dei volti più noti della scena musicale latinoamericana.

Oltre alle differenze inconciliabili, come sono state definite, sulla separazione potrebbe pesare la fine della precedente relazione e, in particolare, la battaglia per la custodia delle figlie che Wanda ha avuto con l'ex marito Mauro Icardi: Francesca, nata il 19 gennaio 2015, e Isabella, nata il 27 ottobre 2016.

Mauro Icardi e Wanda Nara: accuse, tensioni e minacce

L'ex marito di Wanda Nara di recente ha espresso preoccupazione per l'influenza di L-Gante sulle loro figlie e, per questo motivo, chiesto la custodia totale delle bambine. Al momento è in corso la causa di divorzio, ma la situazione si è recentemente inasprita dopo alcune dichiarazioni scioccanti di Wanda.

Le accuse di Wanda Nara

In un’intervista al programma argentino Los ángeles de la mañana, Wanda Nara ha dichiarato che il suo ex marito avrebbe giurato di rovinarle la vita. La showgirl ha raccontato: "Quando è uscito da casa mia, ha giurato che mi avrebbe rovinato la vita. Minaccia di diffondere video intimi; deve averne molti. Siamo stati insieme per 12 anni e avevamo più di 60 telecamere in casa".

Oltre a queste accuse, Wanda ha anche lamentato il fatto di non aver potuto parlare con le loro figlie durante le festività natalizie. Ha spiegato: "Non ho parlato con le mie figlie il 24 e il 25 dicembre. Non l’ho rivelato prima perché Mauro sta pagando un sacco di persone per parlare male di me e rovinarmi la reputazione".

Da parte sua, Mauro Icardi ha respinto le accuse di Wanda, definendole esagerazioni.

Wanda ha denunciato Mauro per violenza di genere e sottrazione di denaro, mentre lui al momento nega categoricamente tali accuse. La situazione appare tutt’altro che risolta, con entrambe le parti intenzionate a far valere le proprie ragioni attraverso i tribunali. Al momento le battaglie legali non sembrano poter trovare una tregua.

La rottura tra Wanda Nara e L-Gante

Riguardo alla fine della relazione con L-Gante, durata circa tre anni, Wanda Nara ha dichiarato: "Oggi le nostre strade si separano, per prenderci cura di noi stessi e focalizzarci sul lavoro e sulla famiglia". Dal canto suo, L-Gante ha commentato la fine della relazione con un tono distaccato, affermando: "Questa telenovela è finita, continuatela senza di me".