Chi è Stefano Buttafuoco, conduttore di ‘Haka’ su Rai 3

Siamo nel cuore dell’estate, ma si scaldano già i motori per la programmazione televisiva autunnale. Tra le principali novità di Rai 3, per esempio, dovrebbe esserci la trasmissione ‘Haka’, che sarà condotta da Stefano Buttafuoco, già ideatore de ‘Il cacciatore di sogni’ (un format, quest’ultimo, dedicato all’inclusione e di nuovo in onda nel 2025). Come è stato anticipato da ‘TvBlog’, ‘Haka’, che dovrebbe iniziare domenica 8 settembre, si focalizzerà ogni settimana sul tema del lavoro, con particolare attenzione ai giovani, nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 35 anni. I protagonisti della Gen Z saranno anche presenti nello studio romano in cui sarà realizzato il programma. Il titolo ‘Haka’ si riferisce all’omonima danza dei Maori, popolazione originaria della Nuova Zelanda per cui essa è simbolo di appartenenza e identità.

Servizio pubblico

Sono previste, per ora, dieci puntate di ‘Haka’. Dopo questo programma, nella stessa fascia dovrebbe essere trasmessa la nuova edizione de ‘Il Posto Giusto’, condotta in precedenza da Giampiero Marrazzo. ‘Haka’ avrà un taglio istituzionale e affronterà anche argomenti come sport, riqualificazione dei territori, servizio civile e volontariato. L’obiettivo è creare un programma di puro servizio pubblico, aggiungendo un elemento emotivo attraverso il racconto di storie. La sfida è rendere note le opportunità di lavoro offerte dallo Stato e dal governo per le nuove generazioni, spesso poco conosciute, utilizzando anche il linguaggio dei social.

Stefano Buttafuoco

Stefano Buttafuoco è un giornalista professionista della Rai. Con una laurea in Economia e Commercio alla LUISS, ha completato un master presso la John Cabot University. Ha iniziato la sua carriera giornalistica come corrispondente per l'emittente americana ESPN. Appassionato di sport, in particolare di calcio e boxe, ha collaborato con numerose testate giornalistiche tra cui ‘Eurosport’, ‘Boxering’ e ‘Il Messaggero’. Da diversi anni lavora a Rai 1 come inviato e autore di format televisivi. La professionalità di Buttafuoco è stata apprezzata anche in occasione della messa in onda de ‘Il Cacciatore di Sogni’. Si trattava di quattro puntate andate in onda nel 2023 su Rai 3. In quella trasmissione il giornalista e conduttore ha incontrato vari protagonisti del mondo dello sport, che, nonostante gli handicap fisici, sono riusciti a realizzare i propri sogni con tenacia, andando oltre i limiti spesso imposti dalla società.

Libro

Buttafuoco è sposato con Alessia. La coppia ha due figli, Alessandro e Brando. Nel 2021 è uscito il suo libro autobiografico ‘Il bambino 23’, in cui il giornalista racconta la storia del suo secondogenito. Brando è affetto da una rara variante di una malattia rara, nota come la Sindrome di West, che colpisce solo 23 bambini nel mondo. Con ‘Il bambino 23’ (Rai Libri), Buttafuoco ha condiviso le sfide quotidiane affrontate dalla sua famiglia, la determinazione a superare i limiti della scienza e le numerose cure e ricerche sperimentali intraprese per trovare soluzioni.