Chi è Simona Branchetti, alla guida di Pomeriggio Cinque Estate

Da metà giugno la giornalista e conduttrice Simona Branchetti sostituisce Myrta Merlino alla conduzione di ‘Pomeriggio Cinque News’ per la versione estiva della trasmissione pomeridiana di Canale 5, all’insegna di attualità, costume e cronaca.

I saluti di Myrta

Durante l'ultima puntata di questa stagione – la prima presentata da Merlino dopoché per quindici anni la padrona è stata Barbara d’Urso – Myrta Merlino ha salutato il suo pubblico con un messaggio di gratitudine e impegno. La giornalista, che prima di approdare in Mediaset, lo scorso autunno, ha lavorato a lungo per La7, ha detto agli spettatori che lei e la sua squadra hanno cercato di dare al pubblico un racconto della realtà libero, onesto e attento, assecondano la propria ambizione. Myrta ha anche detto che ci si rivedrà molto presto. Tornerà infatti a settembre sulla rete ammiraglia di Mediaset. Intanto le chiavi di ‘Pomeriggio Cinque’, per i mesi estivi, sono passate nelle mani di Branchetti.

Sky Tg24

Simona Branchetti è nata a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, nel 1976. Festeggia il compleanno il 15 agosto. Ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dell'informazione televisiva. Ha cominciato il suo percorso giornalistico a Sky Tg24 nel 2003, dove ha lavorato fino al 2007 conducendo il telegiornale pomeridiano insieme a Marco Congiu.

Canale 5

Nell'ottobre 2007 è approdata alla redazione del Tg5 di Canale 5. Inizialmente, ha presentato l'edizione mattutina del telegiornale, per poi passare nel 2008 alla conduzione dell'edizione delle 13, dapprima affiancata da Giuseppe Brindisi e successivamente in solitaria dal 2009. Da fine luglio 2021 al 22 settembre 2023, Simona Branchetti è stata al timone del programma ‘Morning News’ su Canale 5, un appuntamento quotidiano che si è rivelato molto apprezzato dal pubblico. Inoltre, dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 ha condotto ‘Pomeriggio Cinque News’, uno spin-off del più noto ‘Pomeriggio Cinque’.

Primo matrimonio

Per quanto riguarda la sua sfera personale e quella affettiva, Simona Branchetti, piuttosto riservata, è stata sposata dal 2008 al 2013 con Federico Quaranta, noto conduttore televisivo e radiofonico. Federico, nel frattempo, è padre di Petra, avuta dalla compagna Giorgia Iannone de Sousa. Da quel che è noto, Simona è rimasta in rapporti molto amichevoli e cordiali con il suo ex e conosce anche Giorgia e Petra.

Seconde nozze

Successivamente, Branchetti si è sposata in seconde nozze con l’avvocato Carlo Longari. Quando i due professionisti si sono scambiati le promesse era il 2017. Quattro anni dopo, nel 2021, si sono lasciati. Come la conduttrice ha raccontato in alcune interviste, credeva di aver trovato l’uomo con il quale avrebbe trascorso il resto della sua vita, ma così, purtroppo, non è andata. La giornalista non ha figli.