Chi è Rossella Erra di 'Ballando con le stelle'

Roma, 29 novembre 2023 – Per il quarto anno di fila, Rossella Erra è nel cast di 'Ballando con le stelle', uno dei programmi di punta della prima serata di Rai 1. In onda al sabato sera, lo show condotto da Milly Carlucci è il diretto rivale di 'Tu sì quel vales', roccaforte di Canale 5. Nonostante la leadership del varietà Mediaset, gli ascolti del talent show Rai continuano ad essere ottimi. La giuria rimane invariata dal 2016 ed è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A bordo pista però troviamo anche i tribuni Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. I due ballerini giudicano spesso le esibizioni dei concorrenti, insieme anche alla stessa Erra che ha il ruolo di "ambasciatrice del pubblico". La sua figura rappresenta il pensiero popolare di chi, in studio e a casa, segue la gara e osserva la fatidiche palette alzate con i voti. Proprio per questo motivo, insieme ad Alberto Matano - anche lui commentatore- possono distribuire i voti ottenuti grazie al tesoretto del "ballerino per una notte". Se qualche concorrente appare penalizzato agli occhi di Matano e della Erra, loro hanno la possibilità di assegnare parte del punteggio a un ballerino, meritevole di ottenere un bonus e quindi con minor rischio di ritrovarsi a fine classifica e di finire al ballottaggio. Nel corso delle puntata, Rossella Erra ha la possibilità di confermare la scelta dell'assegnazione di Alberto Matano oppure decidere, se lo ritiene opportuno, di dividere i punti in più con un'altra coppia di ballo. Non esprime solo, quindi, le sue riflessioni su quanto sta accadendo nel programma ma può anche contribuire concretamente alle sorti della gara vera e propria.

Rossella Erra e l'esordio a "Vieni da me"

Rossella Erra è nata a Portici nel 1974, è laureata in economia e commercio e lavorava come commercialista. Chiude l'azienda aperta con un suo socio e inizia un nuovo capitolo della sua vita dopo aver risposto ad un annuncio social per partecipare a "Vieni con me", programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo nell'edizione andata in onda dal 2018 al 2019. Proprio lì viene soprannominata ambasciatrice del pubblico e mantiene lo stesso ruolo anche alla corte di Milly Carlucci, a Ballando con le stelle, dopo la chiusura del programma della Balivo (durato due anni, su Rai 1, dalle 14 circa). Nel 2021, inoltre, Bianca Guaccero, impegnata nella conduzione di "Detto fatto", invita la Erra nella sua trasmissione come opinionista. E il ruolo di Rossella Erra diventa sempre più solido, tra l'ingresso fisso a Ballando con le stelle e le incursioni nel backstage de "Il cantante mascherato", dove -a caldo- intervista i protagonisti dello show, sempre condotto da Milly Carlucci.

Vita privata

Rossella Erra è sposata dal 2000 con Attilio Russo, ufficiale delle Forze Armate. I due hanno una figlia, Beatrice. Nel corso degli anni, con l'aumento della sua popolarità sul piccolo schermo, la donna ha subìto attacchi -via social- legati al suo aspetto fisico. E lei stessa, più volte, si è esposta in prima persona contro il bodyshaming. Ha ammesso di aver sofferto nel leggere certe offese e critiche gratuite contro di lei ma, col passare del tempo, ha deciso di dare meno importanza a quello che le scrivono, rinfrancata -invece- dall'affetto delle persone che la incontrano per strada e si complimentano con lei.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui