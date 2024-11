‘Cime tempestose’, Margot Robbie ed Emerald Fennell dicono no a Netflix

Margot Robbie, attrice e produttrice, insieme alla regista Emerald Fennell, ha scelto di rinunciare a un’offerta da capogiro di 150 milioni di dollari da Netflix per il loro prossimo progetto condiviso, un nuovo adattamento di ‘Cime Tempestose’ di Emily Brontë.

Il progetto

Anziché accettare la proposta del gigante dello streaming, che avrebbe garantito un budget sostanzioso, le due professioniste hanno preferito affidarsi a una distribuzione cinematografica tradizionale con Warner Bros, che ha messo sul piatto 80 milioni. Robbie ed Emerald hanno lanciato un chiaro segnale: da parte loro, c’è la volontà di mantenere viva l’esperienza del cinema tradizionale, sacrificando un guadagno immediato in favore di un lancio più in linea con la visione delle due. I retroscena sono stati svelati da ‘Variety’ e sono stati poi ripresi da varie testate.

Netflix vs cinema

Negli ultimi anni, soprattutto durante il periodo della pandemia, sembrava che le piattaforme di streaming fossero destinate a diventare il principale sbocco per le produzioni cinematografiche, ma questa scelta di Robbie e Fennell dimostra che il cinema tradizionale non è affatto in declino. Come spiegato da ‘Variety’, l’intenzione di Warner Bros è di distribuire ‘Cime Tempestose’ con un’uscita globale nelle sale, garantendo al progetto il respiro cinematografico che Netflix, per sua stessa ammissione, considera solo un mezzo secondario. Il colosso californiano dell’audiovisivo, infatti, continua a utilizzare le sale principalmente come vetrina per promuovere i suoi contenuti in streaming.

Effetto domino

La decisione di Robbie e Fennell potrebbe avere un effetto domino: proprio in queste settimane, Greta Gerwig è impegnata in una trattativa con Netflix per garantire al suo progetto ‘Narnia’ una distribuzione cinematografica in Imax, a cui si oppone lo stesso colosso dello streaming. Persino i dirigenti di Imax sembrano intenzionati a partecipare, purché venga offerta una distribuzione regolare e non solo limitata. Dopo i risultati strabilianti di Barbie e Oppenheimer al box office (con incassi da 1,4 miliardi e 975 milioni di dollari rispettivamente, secondo ‘BoxOfficeMojo’), Hollywood sembra voler riaffermare l’importanza dell’esperienza cinematografica.

Trama di ‘Cime tempestose’

In ‘Cime tempestose’, la tormentata storia d'amore tra Heathcliff e Catherine, impossibile da realizzare a causa delle barriere sociali e delle differenze culturali, sfida ogni convenzione e ordine stabilito, portando a conseguenze tragiche e ineluttabili. Il romanzo, pubblicato nel 1847, continua a turbare i lettori moderni con il suo stile vivido, intriso di passioni oscure, malinconia struggente, elementi gotici e intensità drammatica. Sullo sfondo della brughiera inglese, selvaggia e inalterata, Emily Brontë ha costruito un capolavoro che, a oltre un secolo e mezzo dalla sua pubblicazione, conserva intatto il suo fascino inquietante. Nell’adattamento cinematografico voluto da Robbie, accanto a lei il protagonista maschile dovrebbe essere Jacob Elordi.