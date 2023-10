‘Ballando con le stelle 2023’, le nuove coppie e la giuria

Con un nuovo video sui social Milly Carlucci ha presentato le nuove coppie di concorrenti e di maestri di ballo che, da sabato 21 ottobre, in prima serata su Rai1, scenderanno in pista nella nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’.

Le nuove coppie

Il cast dei vip che si cimenteranno con tango, paso doble e altri stili e coreografie di danza è anche quest’anno molto forte, e spazia da personaggi nazionalpopolari estremamente conosciuti e amati come Lino Banfi a conduttrici come Simona Ventura e Paola Perego (che presentano insieme ‘Citofonare Raidue’ ma che a ‘Ballando’ si ritroveranno rivali nelle gare, senza contare che nella competizione c’è anche Giovanni Terzi, noto compagno della Ventura). Ci sarà l’esperto dei reali Antonio Caprarica. E, tra i nomi dei vip più noti alla Generazione Z, spiccano certamente quello di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Sara Croce, ex Bonas di ‘Avanti un altro’. Per quanto riguarda i professionisti di ballo, la Carlucci ha confermato i maestri già presenti nella scorsa edizione, a cui si sono aggiunti Luca Favilla e Maria Ermachkova, che l'anno scorso avevano comunque collaborato con i ballerini per una notte. - Carlotta Mantovan sarà abbinata a Moreno Porcu. - Teo Mammucari danzerà con Anastasia Kuzmina. - Simona Ventura sarà in coppia con Samuel Peron. - Rosanna Lambertucci ballerà con Simone Casula. - Paola Perego si esibirà con Angelo Madonia. - Lorenzo Tano danzerà con Lucrezia Lando. - Wanda Nara sarà abbinata a Pasquale La Rocca. - Ricky Tognazzi si esibirà con Tove Villfor. - Lino Banfi sarà in coppia con Alessandra Tripoli. - Antonio Caprarica danzerà con Maria Ermachkova. - Giovanni Terzi sarà in coppia con Giada Lini. - Sara Croce si esibirà con Luca Favilla.

La giuria

Lo svelamento delle coppie che si sfideranno nella nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ è stata preceduta da un altro aggiornamento di Milly Carlucci, sempre tramite un video pubblicato sui social qualche giorno fa. La conduttrice aveva parlato di una “giuria completamente rinnovata” prima di farci entrare in una sala riunioni e vedere i volti. In realtà si è trattato di uno scherzo: i giudici sono stati confermati tutti, dalla presidentessa Carolyn Smith, a Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni fino a Selvaggia Lucarelli. Dopo le polemiche della scorsa edizione, la giornalista ha ironizzato a sua volta. E sui suoi canali social ha pubblicato un selfie che la ritrae con i suoi colleghi, scrivendo: “Abbiamo aggiunto un accordo di pace”. E ha aggiunto: “Gli ho lasciato la Crimea”.