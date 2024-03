Chi è Olivia Munn, la sua rivelazione sul tumore al seno

Con l’annuncio mondiale di Kate Middleton, moglie del principe William, malata di cancro – mentre anche il suocero, re Carlo III, si sta curando un tumore – l’attenzione sui temi della salute e della prevenzione è più che mai alta. E varie celebrities raccontano anche le loro esperienze. Un caso significativo, di recente, è stato quello dell’attrice e della modella americana Olivia Munn, che su Instagram ha fatto una delicata rivelazione. La Munn, infatti, ha confessato di aver avuto una patologia oncologica al seno lo scorso anno.

Chi è l'attrice Olivia Munn, la sua battaglia contro il cancro

I primi segnali

In appena dieci mesi, l’interprete è stata operata già quattro volte. Tutto è partito a febbraio del 2023, quando la Munn ha fatto un test genetico che può rilevare 90 geni di cancro differenti. “Sono risultata negativa per tutti, incluso il Brca (il gene del cancro al seno più conosciuto). Anche mia sorella Sara era appena risultata negativa. Ci siamo chiamate e ci siamo date il cinque al telefono. Lo stesso inverno ho anche avuto una mammografia con esito negativo” ha rivelato l’attrice.

L’intuito della dottoressa

Tuttavia, nell’ambito dell’esame effettuato, relativamente al calcolo del rischio del carcinoma mammario, Munn ha ottenuto un punteggio con un valore alto, quindi si è sottoposta successivamente a ulteriori controlli. In quel frangente ha avuto un gran merito il medico di Olivia, la dottoressa Thaïs Aliabadi, che ha voluto andare a fondo e verificare anche quei parametri utilizzando uno strumento digitale che consente di ottenere determinati risultati. Si tratta di un tool che comporta diverse domande sulla storia medica, riproduttiva e familiare della persona. Utilizzando quel modello di valutazione, pertanto, Aliabadi ha scoperto che il rischio di Olivia Munn di sviluppare il cancro al seno durante la sua vita era del 37%. Successivamente la Munn è stata sottoposta a una biopsia.

Gli interventi

La diagnosi, purtroppo, è stata di un tumore a entrambe le mammelle. Munn ha dunque subito una mastectomia bilaterale 30 giorni dopo la biopsia e, come anticipato, ha avuto quattro operazioni chirurgiche in nemmeno un anno. Ne ha parlato solo da poco perché, come ha spiegato lei stessa, aveva bisogno di elaborare la situazione e riprendere fiato prima di condividere quanto le è accaduto. “Stranamente ho pianto solo due volte. Immagino di non aver sentito il tempo di piangere. La mia attenzione si è concentrata e ho messo da parte le emozioni che avrei sentito interferire con la mia capacità di mantenere la lucidità” ha detto ancora la Munn, che è anche mamma e ha cercato di dare al suo bambino un senso di tranquillità e normalità malgrado tutto.

Chi è Olivia Munn

Lisa Olivia Munn, classe 1980, è attrice e conduttrice originaria dell’Oklahoma. Ha cominciato la sua carriera professionale come conduttrice televisiva per il network di videogiochi G4, principalmente nel programma ‘Attack of the Show!’ dal 2006 al 2010. È apparsa come corrispondente a ‘The Daily Show’ con Jon Stewart dal 2010 al 2011. Ha recitato nella serie ‘The Newsroom’ (2012-2014) durata tre stagioni. Tra i suoi film più conosciuti ci sono ‘Iron Man 2’, ‘Magic Mike’, ‘Mortdecai’ e ‘X-Men: Apocalypse’, ‘The Predator’.

Vita privata

Olivia Munn ha avuto un bambino con il comico John Mulaney. Il piccolo si chiama Malcolm Hiep Mulaney, nato nel novembre del 2021, poco dopo che si erano messi insieme. In realtà i due si erano visti per la prima volta otto anni prima, a un matrimonio, dove entrambi erano invitati. La loro relazione, però, è cominciata dopo il divorzio di Mulaney dall’ex moglie, Annamarie Tendler, sua consorte per sette anni, a partire dal 2014.