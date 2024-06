Agorà Estate, chi è la conduttrice Maria Soave

Anche quest’anno è tornato, nei palinsesti estivi, “Agorà Estate”, con la conduzione di Maria Soave. Da lunedì 17 giugno alle 8.00 su Rai 3 è partita la nuova edizione del programma con la missione di continuare a scandagliare l’attualità e il dibattito politico con ospiti, inchieste ,inviati e contributi video da parte dei social. Al centro del concept c’è un’informazione scandita da notizie e focus sui temi principali del momento e della giornata. Per Maria Soave è l’esordio al timone del programma Rai.

Chi è Maria Soave, alla conduzione di Agorà Estate

“Agorà Estate” è un programma nato nel 2013 e ideato per il periodo estivo di Rai 3. Ha preso il posto di “Cominciamo bene”, precedentemente in onda nella medesima fascia oraria. Inizialmente alla conduzione vi furono Giovanni Anversa e Serena Bortone. Poi rimase la Bortone in solitaria dal 2014 al 2017. Seguirono Monica Giandotti, Roberto Vicaretti, Giorgia Rombolà e Lorenzo Lo Basso. Dal 2024 la guida del programma passa nelle mani di Maria Soave. La giornalista è nata a Potenza il 18 agosto 1976. Ha dichiarato che fin da piccola sognava di fare televisione e di essere giornalista: ama rendere più chiare le notizie e le informazioni per il pubblico ma ammette che gli orari e i ritmi per la conduzione di un Tg sono decisamente impegnativi e carichi di stress. Si è laureata in lettere a Perugia, poi si è iscritta in una scuola di giornalismo in Umbria con un indirizzo legato al mondo della radiotelevisione. Inizia a collaborare con la carta stampata (da ‘Il Messaggero’ a ‘Il sole 24 ore’) a partire dal 2003. In seguito, diventa un volto del Tg3 per poi passare al Tg1 alla conduzione dell’edizione delle 13.30. Nel giugno 2022, per lei si apre un altro importante capitolo. Accanto a Massimiliano Ossini è alla guida di “Unomattina Estate”. Fino al 2024 quando, come già anticipato, abbandona gli impegni del Tg1 per lanciarsi in una nuova avventura alla guida del programma di Rai 3 “Agorà Estate”. Parlando del suo nuovo impegno e dell’impronta che intende dare, la Soave è chiara: “Voglio dare risposte concrete ai problemi dell'economia, del lavoro, della casa. Sarà un programma molto improntato sui temi reali. Non mi piacciono i voli pindarici, dai politici vorrei risposte chiare per risolvere i problemi". Non mancheranno rubriche e spazi con temi specifici, come quello sulla violenza di genere e sulla sicurezza”. Sarà l’occasione anche per sperimentare in vista dell’arrivo dell’autunno e di una nuova stagione televisiva, senza dimenticare il pubblico del mattino al quale è indirizzato “Agorà Estate”. Maria Soave è molto attenta a preservare la sua sfera privata e, nonostante un profilo Instagram aggiornato con cura, si hanno poche informazioni sulla sua vita personale. Ha una sorella di nome Paola con la quale ha un bellissimo e intenso rapporto. Dalle poche informazioni condivise, sembra che abbia un figlio, Alessandro, nato nel 2006. Non si sa il nome del suo compagno (o marito) e sui social – dove ha oltre 13.000 followers – attualmente mantiene un profilo privato e chiuso.