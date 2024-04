Chi è Lucia Ocone nel cast di ‘Lol 4’ su Prime Video

‘Lol 4’ è disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 1 aprile 2024 con i primi 4 episodi della nuova serie. Il cast è molto variegato: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris "Lunanzio" Fabiani. Alla conduzione ritroveremo Fedez insieme a Frank Matano e in compagnia anche di Lillo. Gli episodi finali con il vincitore di questa edizione saranno in streaming lunedì 8 aprile. La regola è sempre una sola: non ridere, mai. Solo in questo modo, la vittoria potrebbe essere più vicina. E, nel cast, tra i nomi di spicco, c’è sicuramente quello dell’amatissima Lucia Ocone.

Chi è Lucia Ocone, nel cast di Lol 4

Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974 e, da subito affascinata dal mondo del teatro e della recitazione, ha seguito seminari e corsi, passando dal metodo Stanislavskij, tenuto da Francesca De Sapio, fino al seminario intensivo di recitazione di Lucilla Lupaioli. Il suo esordio in tv avviene negli anni Novanta con “Bulli e Pupe” dove ha iniziato a creare personaggi e a cimentarsi con l’arte dell’imitazione. Proprio Gianni Boncompagni decide di portarla con sé nel nuovo programma “Macao”, in Rai, nel 1997. Poi, inizia il primo grande capitolo della sua carriera, con la Gialappa’s Band. Diventano in breve tempo cult le sue imitazioni e i suoi interventi negli anni Duemila grazie a programmi come “Mai dire domenica”, “Mai dire Grande Fratello” e, infine, “Mai dire lunedì”. Chi non ricorda Veronika delle televendite? Parallelamente ai programmi tv, recita anche in alcune fiction di successo come “Lo zio D’America”, “Le ragioni del cuore”, “Il commissario Manara” e “Una famiglia in giallo”. Ed ecco, nel 2005, un’altra grande occasione nel piccolo schermo, accanto a Simona Ventura in “Quelli che il calcio”. Il programma è un grande successo e anche i suoi spazi comici conquistano sempre più pubblico (come l’infermiera Mimma, in collegamento con la conduttrice, sempre con una sigaretta tra le dita). Partecipa anche a “Music Farm” e torna accanto alla Ventura nelle edizioni del 2007, 2008 e 2009 di “Quelli che il calcio”. Nel 2011, invece, recita nella fiction Mediaset “I liceali”. In questo caso, il suo personaggio è quello di una insegnante di latino e greco molto severa. Nel 2015 e 2016 accetta di ritornare a “Quelli che il calcio”, condotto ai tempi da Nicola Savino, dove presenta nuove imitazioni di personaggi del mondo dello spettacolo e altre caratterizzazioni del suo passato. Non dimentichiamo, però, il cinema. Anche per il grande schermo, Lucia Ocone ha partecipato a pellicole in grado di conquistare i piani alti del box office. Ricordiamo, tra queste, “Maschi contro femmine”, “Immaturi – Il viaggio”, “Tutta colpa di Freud”, “Poveri ma ricchi” (e il seguito “Poveri ma ricchissimi”), “Metti la nonna in freezer” e “Una famiglia mostruosa”. L’attrice e comica ha poi scelto di partecipare e far parte del cast della quarta edizione di “Lol”. E, piccola anticipazione, tornerà anche l’amatissima Veronika, pronta a strappare qualche risata (vietata!) ai suoi compagni d’avventura...