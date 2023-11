Chi è il Mago Forest: le curiosità sull’attore Michele Foresta

Roma, 28 novembre 2023 – Non c’è dubbio che tra i volti comici più amati del panorama televisivo italiano ci sia il Mago Forest, alias Michele Foresta, attore e intrattenitore che nel corso degli anni si è costruito una solida carriera grazie alla sua partecipazione ad alcuni tra i programmi più divertenti in circolazione, da Zelig passando dai format della Gialappa’s Band. Scopriamo insieme il suo (notevole) curriculum fino a questo punto.

Mago Forest, l’esordio di carriera

Michele Foresta nasce a Nicosia, in provincia di Enna, il 22 febbraio del 1961 e ad oggi ha dunque 62 anni. Dopo aver conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, Foresta si trasferisce a Milano, dove frequenta una scuola di mimo e teatro chiamata Quelli di Grock, fondata da Maurizio Nichetti. Successivamente, entra nella compagnia On the Road esibendosi in vari cabaret milanesi prima di spostarsi a Londra e Parigi. Il personaggio che lo accompagnerà per il resto della sua carriera, il Mago Forest, nasce per la prima volta in assoluto proprio in questo periodo.

Nel 1984 partecipa come concorrente al quiz ‘Autostop’ condotto da Marco Columbro, attirando così l'attenzione di Renzo Arbore. Nel 1988, fa il suo debutto come intrattenitore televisivo nella trasmissione ‘Indietro tutta!’, dando poi il via ad una collaborazione con l’amico e collega Nino Frassica, con il quale presenta diversi programmi televisivi come ‘Grazie Mille’, ‘Acqua calda’, ‘La grande sfida’ e ‘I cervelloni’. Nel 1996, adotta definitivamente il nome Mago Forest e partecipa alla prima edizione del ‘Seven Show’. A partire dal 1997 e fino al 2001 diventa un volto fisso della trasmissione ‘Zelig’, consolidando una volta per tutte la sua fama per il pubblico televisivo di Mediaset, azienda della quale diventerà uno dei volti di punta.

La fama grazie alla Gialappa’s Band

Dal 2001 al 2009, il Mago Forest è un punto di riferimento per le trasmissioni della Gialappa’s Band di Carlo Taranto, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, come ‘Mai dire Maik’, ‘Mai dire Grande Fratello’, ‘Mai dire domenica’, ‘Mai dire Iene’, ‘Mai dire Lunedì’, ‘Mai dire Grande Fratello & Figli’, ‘Mai dire Candid’, e ‘Mai dire Grande Fratello Show’. Nel 2006 “Forest” presenta il Festivalbar insieme a Cristina Chiabotto e Ilary Blasi. Dal 2007 conduce inoltre ‘Mai dire Martedì’ con la Gialappa's Band. Nel 2008, partecipa persino al Festival di Sanremo in coppia con il cantautore Tricarico.

Nel suo curriculum il comico vanta anche un’esperienza da doppiatore (per i videogiochi ‘Crash of the Titans’ e ‘Crash - Il dominio dei mutanti’) e da attore nella sit-com ‘Taglia e cuci’ del 2008. Negli ultimi anni il Mago Forest è inoltre diventato presenza fissa al tavolo di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio )a partire dal 2019), oltre ad aver preso parte alla seconda edizione del programma comico ‘Lol - Chi ride e fuori’ (dove è stato il quinto eliminato). La sua esperienza più recente sul piccolo schermo è stata la conduzione di ‘GialappaShow’ su TV8.

La vita privata

Michele Foresta è felicemente sposato con Angela, una donna di Treviso con cui è convolato a nozze nel 2012. In occasione di un’intervista concessa a Radio Deejay, il comico aveva raccontato a proposito:

“Ricordo che c’era questa convention a Treviso alla quale proprio non volevo andare. Alla fine mi decisi e vi partecipai. Meno male, lì ho conosciuto mia moglie. [...] Vivo a Treviso perché lei è di lì. Devo dire che è una città meravigliosa. Però torno anche a Milano e Nicosia, sono siculo-lombardo-veneto”.

