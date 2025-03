Chi è Giuseppe Giofrè, ospite di ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin

Tra gli ospiti di ‘Verissimo’ nel salotto di Silvia Toffanin sabato 8 marzo ci sarà Giuseppe Giofrè. Il ballerino, noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad ‘Amici’ di Maria De Filippi prima come allievo e poi come giudice del serale, è protagonista di un video virale con Jennifer Lopez.

Chi è Giuseppe Giofrè

Ballerino e coreografo, Giuseppe Giofrè è nato a Gioia Tauro (in provincia di Reggio Calabria) il 10 gennaio del 1993. Sin da ragazzino ha sviluppato il suo amore per la danza e ha iniziato da piccolissimo a ballare, insieme a suo fratello, iscrivendosi in una scuola di danza della sua città natale.

A 17 anni si è trasferito a Reggio Calabria per studiare danza hip-hop, jazz e funk e nel 2011 ha partecipato ai provini per l’undicesima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Dopo aver trascorso mesi nella scuola, ha avuto accesso al serale del programma ed è risultato vincitore della categoria ballo.

La danza: da ‘Amici’ agli USA

Ad ‘Amici’ Giofrè ha vinto una borsa di studio di sei mesi presso il Millennium Dance Complex di Los Angeles, in California. Quel percorso di studi gli ha consentito di prendere parte a programmi importanti (era nel corpo di ballo di ‘XFactor UK’) e a videoclip di artisti come Pittbull, Pink e Kelly Clarkson.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con star internazionali del calibro di Kylie Minogue, Dua Lipa, Ariana Grande, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Pink, Justin Timberlake, Selena Gomez, Ricky Martin e i Jonas Brothers.

Due, però, sono in particolar modo le artiste a cui è più legato: Taylor Swift e Jennifer Lopez. Con le popstar, infatti, il ballerino ha collaborato in diverse occasioni, non solo per videoclip musicali ma anche il molti tour che l’hanno portato a seguirle sui palchi di tutto il mondo.

Di recente un suo video, in cui balla proprio con Lopez, è diventato virale online.

La carriera oltre il ballo e l’amore

È stato ballerino professionista e coreografo per ‘Amici’ dal 2015 al 2020 e dal 2023 è anche giudice del programma. Ha preso parte a due film: ‘Cenerentola’ di Kay Cannon (2021) e ‘L’estate più calda’ di Matteo Pilati (2023). Ha anche pubblicato un’autobiografia per Mondadori: ‘Stidda. Il coraggio di un sogno’.

Giuseppe Giofrè non ama molto parlare della sua vita privata ma è noto che, dal 2018 al 2022, ha avuto una relazione con il collega ballerino Adam Vesperman. Attualmente non sembra essere sentimentalmente legato a nessuno.