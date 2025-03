'Verissimo': chi vedremo nelle puntate dell’8 e 9 marzo

Per il fine-settimana dell’8 e del 9 marzo, ‘Verissimo’ apre le sue porte a nuovi ospiti. Nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà modo di parlare, ancora una volta, di amore, famiglia, storie coraggiose e giovani di successo. Non mancherà un momento dedicato alla scomparsa di Eleonora Giorgi, che era spesso stata tra gli ospiti della trasmissione.

Gli ospiti di sabato 8 marzo

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5.

Saranno tre uomini ad aprire la puntata. Riccardo Scamarcio, prossimamente al cinema con la pellicola ‘Muoio di lei’ è pronto a raccontare le svolte che sta vivendo nella sua carriera e nella vita privata.

Sarà in studio anche Pierdavide Carone, cantautore ed ex allievo di ‘Amici’ di Maria De Filippi, e fresco vincitore del programma ‘Ora o mai più’. Carone è anche tra i protagonisti del prossimo ‘San Marino song contest’ nel quale la giuria ha il compito di scegliere il rappresentante per San Marino al prossimo ‘Eurovision Song Contest’.

Da ‘Amici’ arriva anche il ballerino Giuseppe Gioffrè che da poco ha visto uno dei video di cui è protagonista diventare virale. Nel filmato Gioffrè danza con una delle artiste che segue sempre in tour: Jennifer Lopez.

Ultima ospite della giornata di sabato, ma non certo per importanza, ed unica quota rosa sarà Patrizia Rossetti, volto noto della tv da oltre 40 anni.

Domenica 2 marzo: chi ci sarà

La puntata di domenica 2 marzo andrà in onda a partire dalle 16:00.

Se la puntata di domenica sarà principalmente dedicata agli uomini, quella di domenica, al contrario, vedrà soprattutto donne tra le ospiti di Silvia Toffanin.

Rita Pavone e Samantha De Grenet si racconteranno senza filtri alla padrona di casa. Lo stesso farà Guenda Goria che, per la prima volta parlerà apertamente dell’intervento che suo figlio Noah ha subito a pochi mesi dalla nascita.

Elodie, fresca di Sanremo e prossimamente al cinema nel film ‘Gioco pericoloso’ è pronta a raccontarsi nella sua doppia veste di cantante e attrice e anche a parlare del suo privato.

Da Sanremo arriva anche l’unico ospite uomo della puntata: Rocco Hunt, che porterà in studio tutta la sua energia.

Nella puntata di domenica 9 marzo molto spazio sarà anche dedicato all’ultima intervista ad Eleonora Giorgi, rilasciata proprio a ‘Verissimo’, programma a cui l’attrice era molto legata.