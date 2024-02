Chi è il mago Gennaro Lillio, il presunto fidanzato di Maria Esposito

Roma, 23 febbraio 2024 – Gennaro Lillio, negli ultimi tempi, è tra i protagonisti della cronaca rosa per il gossip che lo indica come presunto fidanzato di Maria Esposito, attrice in Mare fuori. Noto anche con Jey Lillo è un giovane illusionista che ha partecipato anche all’ultima edizione di Tu sì que vales, lo show che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto. E secondo le ultime indiscrezioni e rumors sarebbe proprio lui il nuovo compagno dell’attrice. Dopo la fine della sua relazione con Antonio Orefice, collega sul set della fiction “Mare Fuori”, Maria Esposito si starebbe frequentando da mesi con Gennaro Lillo, sebbene i due non abbiano mai confermato il legame. Le prime voci sono nate in merito ad un viaggio a Ibiza della Esposito. Insieme a lei, ci sarebbe stato anche il TikToker di magia. Quello che, ad oggi, è certo, è il legame di amicizia tra la ragazza e il suo ex fidanzato, Antonio Orefice. I due, infatti, nonostante sia finito l’amore, hanno mantenuto un buon rapporto.

Gennaro Lillo, tra il gossip e il successo sui social (e in tv)

Già a settembre 2023 si era parlato di un inizio di rapporto tra la Esposito e Lillo. Il viaggio a Ibiza, citato prima, avrebbe poi reso ancora più forte il loro iniziale legame. Se Maria Esposito ha visto la sua fama espandersi a macchia d’olio grazie alla sua interpretazione di Rosa Ricci nella celebre serie tv in onda su Rai 2, il successo per Gennaro Lillo è iniziato intorno al 2020, periodo della sua inscrizione su TikTok. I suoi video di magia, col passare del tempo, hanno attirato sempre più pubblico, raggiungendo anche il milione di visualizzazioni in circa 24 ore. Da mesi si parla insistentemente di questa nuova coppia ma i due si trincerano dietro alla loro privacy, cercando di mantenere il più possibile riserbo sul loro status sentimentale. La direzione sembra ricordare quella di Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario. Anche loro due decisero di uscire allo scoperto e confermare la loro relazione soltanto dopo mesi. Un modo per consolidare sempre più la coppia ed essere pronti al giorno in cui “ufficializzare” tutto al grande pubblico. La linea intrapresa da Maria Esposito e Gennaro Lillo sarà proprio questa? Oltre a TikTok, oggi Jay Lillo ha oltre 123.000 followers solo su Instagram. Nei suoi post più recenti, oltre alla partecipazione a “Tu sì que vales”, ha anche condiviso un video che lo mostra ospite nel programma di Paolo Bonolis, “Ciao Darwin”, con un video caricato a dicembre 2023. Lo vediamo alle prese con un trucco di magia col conduttore, basito e sorpreso di fronte ai suoi trucchi, a favor di telecamera. Un’attestazione importante che ha visto il prestigiatore ringraziare, oltre al cast dello show, anche tutte le persone che gli hanno permesso di arrivare a tali soddisfazioni personali e professionali. Followers inclusi. Ecco le sue parole “Grazie a tutte le persone che mi seguono perché siete parte fondamentale della mia scalata verso la vetta, e come dico sempre, sono venuto dal niente per prendermi tutto, e lo prenderò”.