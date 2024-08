Chi è Furkan, il fidanzato di Cristiano Malgioglio: "L'ho scelto giovane perché quelli della mia età erano morti"

Roma, 12 agosto 2024 – Di lui si sa pochissimo se non che è turco, gestisce una palestra a Istanbul assieme al fratello e ha circa la metà degli anni di Cristiano Malgioglio. Furkan, questo il nome dell’attuale fiamma del cantautore e paroliere siciliano, ha da poco compiuto 40 anni. Per festeggiare, il 79enne autore di alcuni tra i maggiori successi della musica italiana è volato a Istanbul. ''Sto vivendo una bellissima storia d'amore da ben quattro anni con un uomo turco molto intelligente e affascinante. Mi sono preso una cotta pazzesca. Ancora mi sento come una ragazza al primo innamoramento. Abbiamo appena festeggiato il suo quarantesimo compleanno''. Racconta un Malgioglio super innamorato.

I ben informati sostengono addirittura che Malgioglio abbia intenzione di conoscere la madre di Furkan, che vive in Grecia. Insomma le cose sembrano proprio serie… E non è solo questione di attrazione fisica, come sottolinea il Cristiano innamorato: “Sto con un uomo molto intelligente”. Alla domanda, poi, sul perché abbia scelto un ragazzo tanto più giovane di lui, Malgioglio risponde con una battuta: "Perché quelli della mia età sono quasi tutti morti''.

Sembra che Cristiano e Furkan condividano numerose passioni, tra cui l’amore per i viaggi. Ma di certo chi non si ferma mai, tra tournéè, apparizioni televisive e tappe a Instanbul per riabbracciare il suo amore è Malgioglio che ha anche imparato il turco per registrare anche in questa lingua (oltre che in spagnolo e portoghese) la versione straniera di Fernando, diventata fuori dall’Italia un “inno d'amore” per Cristiano Ronaldo.

I due, come ha raccontato lo stesso paroliere si sono conosciuti nel 2020 al Gran Bazar di Istanbul. Un incontro fortuito che però non sarebbe passato inosservato per la bellezza di Furkan, come racconta Malgioglio ("ha denti bianchi come spicchi d’aglio). Galeotto un mezzo di fiori inviati in hotel al cantautore, che non ha perso occasione per legarsi all’affascinante quanto riservato turco.