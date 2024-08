Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, spunta un anello scintillante. Matrimonio in vista?

Roma, 12 agosto 2024 – Sempre eleganti, bellissimi e discreti. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme a distanza di tre anni i due sembrano aver deciso di fare sul serio e in questi giorni stanno facendo sognare i loro fan su un possibile matrimonio imminente. La coppia, che si è conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è attualmente in vacanza in Grecia, e una foto postata sui social ha acceso il gossip: Federica porta al dito un anello scintillante, regalo dell’imprenditore napoletano. Che si tratti di un anello di fidanzamento? Le indiscrezioni non si fanno attendere, nonostante le voci di crisi che in questi anni si sono rincorse e sono state puntualmente smentite, ora tutto lascia pensare che il prossimo grande passo potrebbe essere proprio il matrimonio.

Un amore nato sotto i riflettori

La storia d'amore tra Gianmaria e Federica è nata nel 2021 sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. In un'edizione ricca di colpi di scena, la loro relazione è rimasta inizialmente in secondo piano, ma ha resistito alla prova del tempo. Nonostante le voci di crisi che li hanno accompagnati negli ultimi anni, i due si sono dimostrati più uniti che mai. Ora, con questo gesto romantico da parte di Gianmaria, il loro legame sembra destinato a consolidarsi ulteriormente.

Gianmaria Antinolfi, l’ex di Belen

Napoletano, classe 1985, Gianmaria Antinolfi è un imprenditore di successo nel settore del lusso. Dopo essersi laureato in Economia Aziendale all'Università Federico II di Napoli e aver completato un master in Management alla Bocconi, ha lavorato per grandi nomi della moda come Gucci e Balenciaga. La sua notorietà nel mondo dello spettacolo è arrivata grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è entrato come "ex di Belen Rodriguez". Da allora, Gianmaria ha saputo costruirsi un'immagine pubblica e ha fondato un’agenzia di "Celebrities Management". Nonostante la sua fama, Gianmaria è riuscito a mantenere un profilo relativamente discreto, sia nella carriera sia nella vita privata.

Federica, da Miss Italia al Grande Fratello

Campana di Casalnuovo di Napoli, Federica Calemme, nata il 4 febbraio 1996, è una modella e influencer con un promettente futuro. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui Miss Italia e L’Eredità. La sua carriera ha preso una svolta importante con la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove non solo ha trovato l'amore con Gianmaria, ma ha anche rafforzato la sua popolarità. Nonostante il successo, anche Federica è rimasta una persona riservata, condividendo solo alcuni momenti della sua vita sui social. Tuttavia, il recente post con l'anello al dito ha scatenato l'entusiasmo dei suoi follower (284 mila), che ora sperano in un imminente "sì".

Federica Calemme mostra lo splendido anello che le ha regalato Gianmaria Antinolfi in Grecia (Foto Instagram)

Un futuro insieme?

Mentre Gianmaria e Federica continuano a godersi la loro vacanza in Grecia, i fan e i media sono in attesa di ulteriori sviluppi. Sebbene non ci siano ancora dettagli concreti sulle nozze, l'anello potrebbe essere un segnale chiaro che la coppia è pronta a fare il grande passo. Per ora, però, i due sembrano preferire il silenzio e si godono il sole e il mare splendido di Milos, in Grecia, lasciando il resto del mondo a fantasticare sui fiori d’arancio.