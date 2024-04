Entrata nel cast di “Un posto al sole” nel 2023, Lucia Cimmino è uno dei personaggi chiave delle trame attualmente in onda della soap opera di Rai 3. Ad interpretare il ruolo è Francesca Colapietro, attrice e ballerina. Pubblico ministero, si è avvicinata sempre più sentimentalmente ad Eugenio (interpretato da Paolo Romano) e creando una distanza tra l’uomo e quello che è sempre stata la donna della sua vita, Viola. Il feeling tra Eugenio e Lucia è sempre più forte, episodio dopo episodio, e la trama ha appassionato i fedeli fan della soap opera italiana più longeva. Ma tra Viola e Lucia, per chi batterà il cuore di Eugenio? Nell’attesa di seguire lo sviluppo della trama, ecco qualche informazione in più sull’attrice che interpreta la Cimmino.

Chi è Francesca Colapietro, Lucia Cimmino di “Un posto al sole”

Francesca Colapietro è nata il 7 settembre 1983 a Napoli ed è una attrice e cantante. Dal 2005 è presente in alcuni allestimenti al Teatro Sistina di Roma e dal 2006 interpreta Bloom, protagonista del Winx Power Show, sia a teatro che in tv. Poi interpreta anche Frenchy nel musical “Grease”. Nel 2008 è importante l’incontro con Massimo Ranieri che la sceglie per affiancare Bianca Guaccero nello spettacolo teatrale “Poveri ma belli” e la vuole anche per “Napoli milionaria”, trasmesso in prima serata su Rai 1. Continua con successo il percorso teatrale, partecipando ad importanti opere come “Il borghese gentiluomo” di Moliere e nella commedia “La signora delle mele” accanto a Marisa Laurito. Sceglie di dare vita ad uno spettacolo teatrale in tour dedicato a Lucio Dalla. Per quanto riguarda la televisione, partecipa dal 2008 al 2009 a diverse serie incentrate sulle Winx (da ‘Winx Club - Vola sulle Ali’ a ‘Winx Power Show’). Nel 2021 partecipa anche alla fiction di successo “Mina settembre”. Infine, due anni dopo, a partire dal 2023, è entrata nel cast di “Un posto al sole” interpretando Lucia Cimmino, personaggio che divide il pubblico da casa e che crea pepe e tensioni all’interno del rapporto tra Eugenio e Viola. Quando venne scelta per la soap opera di Rai 3, nel 2023, condivise un lungo messaggio sul suo blog, per annunciare la notizia al suo pubblico e per esprimere l’entusiasmo nel far parte del cast. Ecco le sue parole: “È con massima gioia che vi annuncio la mia presenza stasera nella serie tv Un Posto al Sole. Interpreto un personaggio che amo molto, perché si tratta di una donna forte, tenace, che punta all’obiettivo e sa quello che vuole. Sono veramente felice di aver iniziato questa esperienza perché per me UPAS è famiglia, è Napoli, è l’odore della cena preparata da mia madre tutte le volte che tornavo a casa dopo una lunga tournée“. Francesca Colapietro è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non hai mai parlato del suo status sentimentale. Ha una pagina Instagram ufficiale nella quale, però, condivide esclusivamente scatti fotografici e immagini con i colleghi di set.