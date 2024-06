Scelto tra i giocatori della Nazionale Italiana durante gli Europei 2024, Gianluca Scamacca ha il ruolo di attaccante nell’Atalanta ed è apprezzato per la prestanza fisica e il preciso e potente tiro. Caratteristiche che lo hanno portato ad essere convocato per la Nazionale Italiana. Se il lato sportivo e professionale dell’uomo è noto ai fan e ai milioni di spettatori che seguono le partite di calcio, Scamacca, nella sua vita privata, ha una storia con Flaminia Appolloni. Ecco chi è la ragazza che ha conquistato il cuore del bel calciatore italiano.

Chi è Flaminia Appolloni, la fidanzata di Gianluca Scamacca

Flaminia Appolloni è nata a Roma il 7 dicembre 1988 (secondo alcune fonti), sotto il segno del Sagittario. Molto riservata, la ragazza ha ottenuto la laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso il Link Campus University nell’aprile 2021 con una votazione di 106 su 110. Oltre alla laurea ha seguito anche un Master in criminologia. Oggi il suo lavoro, dalle indiscrezioni emerso, dovrebbe essere quello di responsabile commerciale per un’azienda che fornisce hostess per eventi e serate, congressi e convegni. La loro storia è stata ufficializzata al pubblico nel 2021 ma, in base ad alcuni rumors, i due avrebbero iniziato una relazione già da qualche tempo. Si sarebbero conosciuti parecchio tempo fa, essendo entrambi cresciuti nel quartiere Fidene di Roma Nord. Negli ultimi giorni, Flaminia è stata al centro di una curiosità particolare. Nei giorni scorsi, infatti, si trovava, infatti, a Messina, allo Stadio Scoglio, per assistere al concerto di Geolier, del quale è una grande fan. Nessun segreto, nessun mistero svelato. Lei stessa, durante il live, ha condiviso foto e video del concerto. Tra i passaggi ripresi anche il brano “L’ultima poesia” che parla di amore e problemi nei rapporti di coppia. Non ha quindi accompagnato il fidanzato durante la sua esperienza calcistica tra i giocatori della Nazionale. Flaminia Appolloni, nel dicembre 2023, è finita involontariamente al centro del gossip per la notizia di un presunto tradimento del fidanzato nei suoi confronti. E non è finita qua. Perché il re dei paparazzi, in quel periodo, avrebbe anche messo in vendita

Il gossip non ha provocato nessuna reazione diretta dei due interessati. E oggi il profilo di Flaminia Appolloni vanta circa 12.000 followers ed è aperto a chiunque. La storia tra i due continua a gonfie vele e tra gli ultimi scatti c’è proprio un’immagine di Gianluca Scamacca accompagnata da una tenera e romantica dedica che si chiude con un esplicito: “Sei il mio campione, da sempre però. Insieme possiamo tutto”. E la risposta, chiara ed esplicita, del giocatore dell’Atalanta non lascia spazio ad alcun dubbio: “Ti amo”.