Chi è Emilia Clarke? La protagonista di Last Christmas

Nel 2019, Emilia Clarke ha incantato il pubblico nel film Last Christmas, diretto da Paul Feig e uscito nei cinema italiani il 19 dicembre dello stesso anno. Il titolo del film, scritto da Emma Thompson, prende spunto dall’omonima canzone degli Wham!, pubblicata nel 1984 e diventata un vero e proprio simbolo del Natale. La colonna sonora include brani di George Michael e contribuisce all’atmosfera di Last Christmas, che da subito si è presentata come una delle commedie romantiche con le caratteristiche giuste per entrare nel repertorio natalizio, in grado di far commuovere e sorridere nello stesso tempo. Scopriamo di più su una delle attrici del momento.

Last Christmas, il film

La storia è quella di Kate, una giovane donna che lavora come elfo in un negozio di Natale a Londra e si sente intrappolata in una vita senza prospettive. L’incontro con Tom, interpretato da Henry Golding, cambierà il suo modo di vedere il mondo, portando luce e magia in un periodo buio della sua esistenza. Tra i personaggi spiccano anche Petra, la madre di Kate, interpretata da Emma Thompson, e Santa, la sua ironica datrice di lavoro, interpretata da Michelle Yeoh. Last Christmas mescola umorismo, emozioni e un colpo di scena: gli ingredienti giusti per una commedia romantica natalizia di successo.

Chi è Emilia Clarke? Gli inizi e la biografia

Emilia Clarke nasce il 23 ottobre 1986 a Londra, ma cresce nell'Oxfordshire. Il nome completo di Emilia Clarke è Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Suo padre lavora come ingegnere del suono teatrale, mentre sua madre è un’imprenditrice. Sin da bambina, Emilia mostra un grande interesse per la recitazione, ispirata dalla visita a un teatro durante l’infanzia. Studierà alla Drama Centre London, prestigiosa scuola di arti drammatiche di Londra, e negli stessi anni partecipa a diverse produzioni teatrali. Dopo alcuni piccoli ruoli in produzioni televisive britanniche, la svolta arriva nel 2011, quando viene scelta per interpretare Daenerys Targaryen nella serie cult della HBO, Game of Thrones. La sua interpretazione della "Madre dei Draghi" le permette di entrare nel cuore dei fan come una delle protagoniste più amate della serie.

La carriera cinematografica

Parallelamente al successo televisivo, Clarke ha costruito una carriera cinematografica variegata. Ha recitato in Io prima di te (2016), un dramma romantico basato sull’omonimo bestseller di Jojo Moyes, dove ha mostrato un lato più intimo e toccante. Altri ruoli importanti includono Terminator Genisys (2015), dove ha interpretato una giovane Sarah Connor, e il film della saga Star Wars Solo: A Star Wars Story (2018), dove ha vestito i panni della misteriosa Qi’ra. Nel corso della sua carriera, ha rifiutato ruoli iconici come quello di Anastasia Steele in Cinquanta sfumature di grigio per evitare di essere etichettata a causa delle scene di nudo.

Attrice impegnata e donna ispiratrice

Oltre alla carriera artistica, Emilia Clarke si distingue per il suo impegno sociale. Dopo aver affrontato gravi problemi di salute, tra cui due aneurismi cerebrali durante le riprese di Game of Thrones, ha fondato SameYou, un’organizzazione benefica che supporta la riabilitazione per i sopravvissuti a lesioni cerebrali. La sua storia personale, unita al talento e alla determinazione, ha reso Emilia Clarke una figura ispiratrice non solo sullo schermo, ma anche nella vita reale. Con il suo sorriso contagioso e il suo spirito resiliente, continua a conquistare il cuore del pubblico, sia come attrice che come donna.

Emilia Clarke nei panni della Regina Elsa

L’attrice tornerà sul piccolo schermo con la serie Criminal, un adattamento dell'omonimo fumetto, in cui interpreterà uno dei ruoli principali. Tra i progetti più attesi per il 2025 c’è quello del ruolo della Regina Elsa all’interno del live-action di Frozen, prodotto da Disney. Il film, basato sull’amatissimo classico animato del 2013, sarà diretto da un team creativo di alto profilo e uscirà nei cinema a dicembre 2025, in tempo per le festività natalizie. Clarke darà vita a Elsa, il personaggio iconico noto per la sua voce potente e il suo conflitto interiore legato ai poteri di controllo sul ghiaccio e la neve. La notizia ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono di vedere come Clarke, conosciuta per la sua intensità drammatica e il carisma sullo schermo, porterà nuova profondità a uno dei personaggi più amati dell’universo Disney. Accanto a lei, il cast includerà attori di grande talento, ma i dettagli restano ancora top secret. Il live-action promette di essere uno degli eventi cinematografici più attesi del prossimo anno.

Emilia Clarke e il principe William

Tra i momenti più curiosi della sua vita, spicca l’incontro con il principe William. Invitata a un evento ufficiale, Emilia aveva ricevuto istruzioni rigorose sul protocollo reale, incluso il modo corretto di rivolgersi al principe con "Vostra Altezza Reale". Tuttavia, al momento dell’incontro, l’emozione prende il sopravvento e l’attrice, come rivelerà nel corso di un’intervista, finisce per balbettare senza riuscire a pronunciare “Vostra Altezza Reale”. L’episodio, che lei stessa ha raccontato con autoironia, ha mostrato un lato umano e vulnerabile dell’attrice, rendendola ancora più simpatica agli occhi del pubblico.