Le uscite musicali del 7 marzo: Lady Gaga, Vasco, Coma Cose e Naska

Il mese di marzo si apre con una serie di pubblicazioni musicali che vede il ritorno in pista di grandi artisti italiani e internazionali. Vasco Rossi, Coma Cose, Renato Zero e Naska sono tra i più attesi in Italia, mentre all’estero i riflettori sono tutti per il nuovo album in studio di Lady Gaga.

Disco numero sette, appunto, per Lady Gaga che con Mayhem torna alle origini del proprio sound. L’artista americana dà alle stampe quattordici tracce dalle sonorità dance ed elettroniche, che richiamano successi come ‘Poker face e Bad romance’. Non si tratta, però, di un ritorno nostalgico: Lady Gaga nel disco reinventa il proprio sound con l’aiuto dei produttori Cirkut, Gesaffelstein e Andrew Watt, già collboratore di Post Malone e Ozzy Osbourne.

Vasco Rossi: docufilm e album live

Vasco Rossi celebra l’uscita del documentario sulla sua residenza artistica a San Siro con un album live da oltre 25 canzoni. In scaletta, oltre ai classici come Albachiara e Sally, per la prima volta dal vivo Gli sbagli che fai, brano tratto dalla colonna sonora della serie Netflix il Supervissuto. Spazio, inoltre, per vecchi brani come Incredibile romantica e Ridere di te.

Dopo aver conquistato le radio di tutta italia con il successo sanremese Cuoricini, i Coma Cose tornano in pista con l’album Vita fusa. Un disco intimo e sincero con cui il duo racconta un nuovo capitolo personale, caratterizzato da sonorità variegate e sfaccettate. Tra i pezzi anche Malavita e Posti vuoti.

Il pop-punk di Diego Naska

Nuovo singolo per Diego Naska che con Milano cerca di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno. Il pezzo prosegue sulle coordinate pop-punk tanto care all’artista, che nel testo racconta le sue sensazioni sulla sua città. L’artista, inoltre, ha da poco annunciato un tour in acustico nei maggiori teatri italiani.

L’uscita attesa dai ‘sorcini’

Renato Zero continua nella sua personale rilettura di grandi classici internazionali con Per sempre noi e Sarai, rispettivamente a di I Have Nothing di Whitney Houston e At Last di Etta James. Il singolo è disponibile in un’edizione speciale in vinile da 45 giri.

Neil Young rispolvera il proprio immenso catalogo e pubblica Ocean Countryside. Non si tratta, infatti, di un nuovo album, ma di un disco perduto risalente al 1977. Young, da sempre fanatico della qualità del suono e della registrazione, ha deciso di pubblicare le dieci tracce esclusivamente in vinile per la serie Analog original series.

Sorpresa Jethro Tull

Nonostante gli oltre cinquant’anni di carriera, continua l’avventura dei Jethro Tull di Ian Anderson. L’artista pubblica, infatti, il nuovo disco Curious Ruminant, caratterizzato da testi intimi e personali, oltre ad arrangiamenti strumentali abbozzati diversi decenni fa. Tra i pezzi anche il singolo The Tipu House.

Chi sono io – Volume Massimo è il nuovo disco del polistrumentista toscano Maestro Pellegrini. Già collaboratore di Zen Circus, Motta e Nada, l’artista nel disco racconta. un viaggio attraverso la perdita, il cambiamento e la ricerca di sé, che mette al centro l’accettazione e il perdono, dando libero sfogo al dolore. Musicalmente le tracce spaziano tra sonorità che ricordano artisti come King Krule, Radiohead, Verdena, Damon Albarn e Battisti.