“Mare Fuori” al cinema, nel 2025 il prequel “Io sono Rosa Ricci”. Cosa sappiamo

Roma, 18 dicembre 2024 – Rosa Ricci, uno dei personaggi simbolo della fiction “Mare Fuori”, avrà un suo personale progetto. L’annuncio è stato fatto ufficialmente durante le Giornate Professionali del Cinema, la kermesse cinematografica che si è tenuta a Sorrento. Ecco tutte le anticipazioni sulla pellicola che vedrà protagonista Maria Esposito.

“Io sono Rosa Ricci”, anticipazioni e quando esce il film

Non più solo la tv ma anche il grande schermo per le storie legate a “Mare fuori”. Nei giorni scorsi la 01 Distribution ha rivelato che entro la fine dell’anno prossimo arriverà al cinema il film prequel di "Mare Fuori, “Io sono Rosa Ricci”, incentrato proprio su uno dei personaggi più amati della serie, ideata da Cristiana Farina. A parlarne è stato Roberto Sessa, il produttore di Picomedia che realizza la fiction con Rai che ha confermato i piani che nascono da progetto: “Sono due anni che ci stiamo lavorando”.

Non è la prima volta che si era pensato a un progetto con protagonista Rosa Ricci, pensato per il cinema, ma era sempre stato rimandato per una questione logistica e tempistica. L’uomo aveva già parlato del prequel cinematografico negli anni scorsi ma, in seguito, aveva posticipato l’idea per dare priorità alle stagioni in programma per il mese di febbraio su Rai 2. Adesso sembra che tutto riesca a essere incastrato negli impegni, senza ritardi della serie madre o ulteriori rinvii.

E infatti l’appuntamento con la nuova stagione è confermato per febbraio 2025. “”Mare Fuori" è una produzione ancora viva”. E dopo la messa in onda dei nuovi episodi si penserà alla sesta stagione da programmare sempre per l’inizio del 2026. Nei mesi che separano ecco l’arrivo della pellicola con Maria Esposito protagonista. Ovviamente, essendo ambientato prima delle vicende di “Mare fuori”, il film sarà incentrato sulle origini di Rosa Ricci, prima del carcere e della vita criminale che ha scelto. Dopo l’annuncio fatto, è apparso poi un breve video saluto dell’attrice con un divertito “Ci vediamo presto”.

Dopo la notizia della realizzazione del progetto, sono iniziate a nascere le voci su chi avrebbe preso parte alla pellicola. A scanso di equivoci e illazioni, Giacomo Giorgio ha preso parola specificando che lui non farà parte del progetto. Non ci sarà Ciro, il fratello di Rosa, nel prequel: “Ciao a tutti. Purtroppo ho già visto parecchi articoli e messaggi e quindi sono costretto ad intervenire. Solo per dirvi che io non farò parte del prequel di Mare Fuori, “Io sono Rosa Ricci”. Vi bacio tutti e a prestissimo”.

Nella fiction, Rosa Ricci è la più giovane dei figli di Don Salvatore Ricci. Ha un profondo legame con la sua famiglia e con i due fratelli, Pietro e Ciro. Nella storia decide di farsi arrestare appositamente, entrando nell’IPM dopo aver ferito Salvo, il cugino di Edoardo. Il suo scopo è quello di vendicare la morte di Ciro, attribuita a Carmine, e quella di Pietro, di cui lo ritiene complice. Ma quando si trova in carcere e parla con Carmine, scopre una verità diversa sulla morte del fratello. E proprio lui inizia a creare un legame speciale con la ragazza...