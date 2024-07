Ceretta maschile, quali sono i pro e i contro

Rispetto al passato sempre più uomini ricorrono alla depilazione e in particolare alla ceretta per rimuovere i peli superflui. Per atleti e modelli risulta una soluzione estetica e igienica adatta alle loro esigenze, ma non sono gli unici che ricorrono a questo metodo al posto della rasatura o di altre tecniche come la crema depilatoria. Anche in questo caso, comunque, ci sono vantaggi e svantaggi da valutare.

In salone o in casa

Così come è indicato a ragazze e signore, anche per gli uomini conviene rivolgersi a un centro estetico per una ceretta professionale. Le cere più indicate per gli uomini sono quelle a caldo a base di biossido di titanio, che intrappolano meglio il pelo e aderiscono meno alla pelle, in modo da permetterne un’efficace rimozione dalla radice. Per chi ha la pelle sensibile e tendente alle irritazioni ci sono anche cerette naturali con ingredienti lenitivi come miele e oli vegetali.

Per il fai-da-te casalingo, invece, sarebbe meglio utilizzare la ceretta a freddo, che si trova in strisce pre-dosate pronte all'uso, indicate soprattutto per zone del corpo poco estese e per una peluria poco folta. Le strisce vanno riscaldate sfregandole tra le mani o appoggiandole su un termosifone. Si applicano sulla zona da depilare e si tirano in contropelo.

Accorgimenti

Prima di effettuare una ceretta in salone o a casa è opportuno ammorbidire la pelle con un bagno caldo per aprire i pori e indossare abiti in cotone per minimizzare le irritazioni post-ceretta. Dopo la ceretta, è consigliabile idratare la pelle con lozioni a base di aloe vera e calendula e evitare profumi o deodoranti contenenti alcol per almeno 24 ore.

Vantaggi

Con la ceretta, soprattutto quella a caldo, la pelle rimane liscia e morbida, priva di peli per almeno tre o quattro settimane. Quando ricrescono, i peli, essendo stati estirpati alla radice, tendono a essere più sottili e meno ispidi rispetto a quelli tagliati dal rasoio o rimossi con creme e lozioni depilatorie. In generale si tratta di un metodo sicuro che non provoca tagli o abrasioni.

Svantaggi

Per contro, la ceretta può essere dolorosa, soprattutto le prime volte e su aree come petto, addome e gambe. Dopo la seduta, la pelle può arrossarsi, irritarsi o riempirsi di brufoletti. Molto dipende, naturalmente, dalla sensibilità della pelle, ma ciò può essere prevenuto con alcuni trattamenti e precauzioni post-epilazione. Un altro aspetto poco conveniente è il tempo. La ceretta richiede che la pelle sia preparata, oltre a fissare un appuntamento in salone o comunque a trovare un momento buono se la si fa in casa e prendere qualche provvedimento post-epilazione. Non va fatta a ridosso dell’esposizione al sole, dopo lettini o docce abbronzanti e dopo allenamenti sportivi intensi.