"C'è ancora domani conquista Parigi: sold-out e emozioni sugli Champs-Elysées"

Sbarca direttamente sugli Champs-Elysées il campione del box office e della critica, C’è ancora domani ed è subito sold-out, tanti applausi e qualche lacrima. Il film di Paola Cortellesi è stato proiettato in antemprimavenerdì sera in un gremitissimo “Publicis“, uno dei cinema simbolo degli Champs-Elysée, in un’anteprima assoluta davanti a invitati ma aperta anche al pubblico. Il film uscirà nelle sale francesi il 13 marzo con il titolo Il reste encore demain e la prima accoglienza non lascia dubbi sul gradimento del pubblico d’Oltralpe.