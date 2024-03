Cameron Diaz mamma (bis) a 51 anni: perché Cardinal non ha foto sui social

Roma, 23 marzo 2024 – Cameron Diaz a 51 anni è diventata mamma per la seconda volta. Il bambino si chiama Cardinal Madden e nessuno conosce il suo volto. Perché, proprio com’era già successo per la primogenita Raddix, l’attrice e il marito Benji Madden, musicista 45enne, non hanno voluto postare la foto del figlioletto sui social. E hanno spiegato il motivo.

"Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo alcuna foto ma è davvero bello”, hanno scritto sui social mamma e papà. E si sono definiti “fortunati ed entusiasti” nel dare l’annuncio.

Cameron Diaz e Benji Madden sono sposati dal 2015. L’attrice ha sempre parlato del marito in modo entusiasta. La coppia ha comunicato in modo congiunto la nascita di Cardinal, scegliendo di tenere questo momento di felicità in privato e lontano dai riflettori, com’era già successo nel 2019 per la nascita della primogenita.

Di recente l’attrice di Charlie’s Angels ha promosso il ‘divorzio del sonno’, cioè la buona abitudine – per gli esperti salva-nozze, soprattutto a partire da una certa età – di dormire in camere separate, sul modello dell’alta società britannica (e della stessa regina Elisabetta).

Un’abitudine che ha ricevuto anche l’imprimatur della Aarp, l’associazione americana dei pensionati come ricetta ‘salva-matrimoni’, soprattutto per chi soffre di problemi di insonnia.