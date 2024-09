Cambio armadio autunnale: la guida definitiva

Quando inizia una nuova stagione, una delle attività domestiche più comuni è il cambio armadio. Un compito che può sembrare difficile e pesante, soprattutto quando ci si ritrova a dover gestire una marea di vestiti e accessori.

Tuttavia, con qualche consiglio pratico e una strategia ben definita, questo momento può trasformarsi in un'opportunità di riorganizzazione e ottimizzazione del proprio guardaroba, per facilitare le giornate e le serate più fredde che ci aspettano nei prossimi mesi. Oltre a fare spazio ai nuovi capi di stagione, il cambio armadio è anche il momento perfetto per valutare cosa effettivamente indossare e cosa, invece, è meglio regalare o riciclare.

Inventario

Conviene cominciare dai capi ormai fuori stagione. Bisogna raccoglierli e sistemarli in scatole etichettate per facilitarne il recupero quando sarà il momento di indossarli di nuovo. Se è possibile, è utile scegliere scatole con finestre trasparenti o cerniere per una visibilità immediata. Per l'armadio, è fondamentale avere una suddivisione per categorie: ad esempio, è utile separare abiti, maglioni e accessori suddividendoli magari per categoria.

Idee salvaspazio

Con spazi sempre più limitati, le soluzioni salvaspazio diventano essenziali. Un’idea può essere utilizzare grucce in velluto ultra-sottili per evitare che i vestiti scivolino e per risparmiare spazio. Per capi più voluminosi possono andare bene anche sacchi sottovuoto che permettono di ridurre l’ingombro fino all’80%. Sandali e calzature più leggere vanno messe in contenitori specializzati. Prima di riporle, si dovrebbe effettuare una pulizia accurata, con un kit ad asciugatura rapida per eliminare macchie e umidità.

La tecnica KonMari

Il metodo KonMari, ideato dalla famosa esperta di organizzazione e guru dell’ordine Marie Kondo, si concentra sull'arte di piegare i vestiti per ottimizzare lo spazio e mantenere l'ordine in armadi e cassetti. Grazie a questa tecnica, dove normalmente si appendono 10 capi, se ne possono sistemare almeno il doppio, purché piegati in modo compatto. In base a questo metodo, inoltre, la maggior parte degli indumenti (magliette, pantaloni, intimo e calze) viene piegata seguendo una sequenza specifica: i capi si piegano prima lungo la lunghezza, poi lungo la larghezza, e infine si ripiegano su sé stessi fino a ottenere una sorta di pacchetto da disporre in verticale all’interno di cassetti o contenitori.

Per andare a colpo sicuro quando si cerca qualcosa in particolare, Kondo consiglia di disporre i capi più pesanti o voluminosi a sinistra e quelli più leggeri a destra, e di organizzare gli indumenti per colore: i capi chiari davanti e quelli scuri sul fondo di scatole o cassetti.

Conservare correttamente

Cappotti, giacche e abiti delicati dovrebbero essere appesi per preservarne la forma. Si possono usare sacchi appositi per mantenere i vestiti in verticale e proteggerli dall’umidità e dalla polvere. Gli accessori tendono a creare confusione se non hanno una collocazione definita. Si potrebbero adoperare cubi pieghevoli o contenitori rigidi per organizzare sciarpe, cinture e bijoux da riporre nella parte inferiore dell'armadio o, comunque, in una zona accessibile del mobile, ma più defilata. Bisogna evitare che gli indumenti siano danneggiati dalle tarme. Prima di riporli, occorre assicurarsi che i capi siano puliti e completamente asciutti.

Contro le tarme

Per quanto riguarda scaffali, cassetti e ante si potrebbe passare qualche dischetto di cotone imbevuto di una soluzione naturale anti-parassiti, ottenuta, per esempio, con essenze di lavanda, cedro, rosmarino, chiodi di garofano, pepe nero o foglie di alloro, per proteggere ulteriormente i tessuti.

Un'ulteriore accortezza è quella di inserire all'interno dell'armadio sacchetti di cotone o bustine di garza con erbe e spezie come quelle indicate affinché agiscano come repellenti per le tarme e, allo stesso tempo, rilascino un profumo gradevole.

Accessori utili

Ci sono degli accessori per armadi che possono semplificare il compito durante il cambio stagione. Un portaoggetti da appendere è perfetto per chi ha armadi con poche mensole. Può ospitare oggetti più piccoli che altrimenti sarebbero sparpagliati e farebbero disordine. Sono altrettanto utili anche gli organizer specifici per bijoux.

Manutenzione ordinaria

I vestiti devono sempre essere puliti, poiché le tarme sono attirate da tessuti sporchi o macchiati di sudore o cibo. L’armadio dovrebbe essere aperto ogni tanto per far circolare l’aria. Se necessario, bisognerebbe fare uso di appositi deumidificatori. Quando possibile, i capi vanno esposti al sole, poiché la luce solare aiuta a uccidere le larve dei parassiti.