Buttalo via? Macché: Mina canta Gabbani

Francesco nella bocca della Tigre. C’è la firma di Gabbani, infatti, sul nuovo singolo di Mina Buttalo via, uscito ieri sulle piattaforme digitali ad assaggio dell’album d’inediti in arrivo il 22 novembre. Ottantatré settimane dopo l’ultima fatica in studio Ti amo come un pazzo, infatti, la cantante si prepara a riannodare i legami col pubblico grazie a una dozzina di canzoni firmate da autori di prestigio fra cui Gabbani, Elisa e, sembra, Concato. Anche se al momento non è dato di sapere se nel disco ci siano pure duetti a sensazione come quella Un briciolo d’allegria con Blanco arrivata un anno e mezzo fa al traguardo dei 4 dischi di platino. Intanto Buttalo via accompagna l’impeto di un testo che s’infrange su passioni ardenti come sottolineato nel un video coreografato da Tommaso Stanzani. Un po’ lisergico il testo, idealizzato "sopra un’altalena che ora mena e poi ti bacerà" con riflessioni sul nostro vivere instabile tipo "ti basta un soffio di vita chiuso in mano / pronto da gettare lontano, per sempre / dovunque tu sia, stringilo ancora / e curalo per ora, fino a quando senti che è giunto / il momento di buttarlo via, buttalo via".

Grande come sempre la prova d’interprete. Il brano dura più di 4 minuti e l’assolo di chitarra nella parte conclusiva è di Luca Menghello, punta di diamante di una formazione che annovera pure Alfredo Golino alla batteria, Massimo Moriconi al basso e Ugo Bongianni alle tastiere. Il figlio Massimiliano Pani produce il tutto assieme allo stesso Bongianni. Per la Divina si tratta del 2° singolo in poco più di un mese, vista la rentrée settembrina con L’amore vero, abbinata al lancio della capsule collection Balenciaga Music | Mina, sua prima collaborazione con una maison della moda.