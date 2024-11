Brunello Cucinelli presenta a re Carlo i primi risultati del progetto green in Himalaya

Londra, 22 novembre 2024 – La casa di moda Brunello Cucinelli arriva a Londra e incontra direttamente re Carlo III, anche lui vicino da sempre ai temi della Natura, della sua salvaguardia, dell’uso di materie nobili e del lavoro artigiano vero. Lo fa con il Ceo dell’azienda umanistica di Solomeo Riccardo Stefanelli, ieri presso il prestigioso St James’s Palace londinese, dove si è tenuta una importante conferenza organizzata dalla Circular Bioeconomy Alliance (CBA) allo scopo di accelerare il percorso di un’economia sostenibile e favorire così ulteriori passi avanti del grande progetto di ispirazione umanistica “Himalayan Regenerative Fashion Living Lab”, nato dalla collaborazione con la Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative (lanciata nel 2020 dall’allora Principe del Galles, oggi re Carlo III), l’impresa Brunello Cucinelli e la Circular Bioeconomy Alliance.

Riccardo Stefanelli ha illustrato tutti i progressi ottenuti finora dall’azienda umbra alla presenza di circa cento partecipanti, molti dei quali ricercatori scientifici, imprenditori, investitori e leader impegnati a sostenere i valori dell’economia circolare, della tutela ambientale, nonché della moda e del turismo sostenibili.

Stefanelli, che ha anche mostrato in anteprima i primissimi manufatti in pashmina realizzati con la materia prima proveniente dalle aree himalayane interessate dal Progetto, è intervenuto in uno speech condiviso con Federico Marchetti (Chair della Fashion Task Force) e Giuseppe Marsocci (Chief Commercial Officer – Deputy Managing Director di Giorgio Armani). Il Ceo ha tenuto a ribadire altresì come, sin dagli albori, il progetto in Himalaya – nato da una visione comune di Brunello Cucinelli e Federico Marchetti – continuerà a vedere un costante impegno da parte dell’Impresa di Solomeo, sempre tenendo fermo l’obiettivo di poter garantire una produzione che curi il benessere dell’essere umano senza mai dimenticare il rispetto della natura e del pianeta che abitiamo.

Il progetto, voluto da sua maestà il re Carlo III, passa dunque in una seconda fase ancor più intensa in cui le urgenze legate al clima mondiale e alle altre cruciali questioni che interessano l’umanità richiedono un lavoro collettivo il più possibile efficace e ben coordinato. Proprio con sua maestà, nel pomeriggio, lo stesso CEO Riccardo Stefanelli ha avuto l’onore di poter colloquiare e di mostrare i primi manufatti realizzati con il cashmere raccolto nella regione del Ladakh.

"Come nel primo giorno in cui abbiamo assunto questo importante impegno per volontà di sua maestà il re Carlo – dice Riccardo Stefanelli – anche oggi siamo profondamente onorati di poter dare il nostro contributo per una così nobile causa. Sono grato a chi ha organizzato questa giornata così speciale, durante la quale ho avuto il privilegio e il piacere di poter raccontare, prima a una prestigiosissima platea e poi direttamente a sua maestà, i progressi raggiunti in questa prima fase di lavoro. Poter toccare con mano i primissimi capi che ne sono nati è stata un’emozione immensa. Nel segno della Umana Sostenibilità, che da sempre ispira la nostra Impresa di Solomeo, continueremo a offrire il meglio del nostro apporto al progetto dell’Himalaya Regenerative Fashion Living Lab, in cui crediamo davvero molto”, ha concluso di Ceo di Brunello Cucinelli SpA.