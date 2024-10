Bruce Willis, come sta? Le parole di Demi Moore sulla malattia

Come sta Bruce Willis? L’attore, fra le star di Hollywood più acclamate di sempre nel cinema internazionale, sta affrontando una difficile malattia. I suoi familiari hanno infatti raccontato in diverse occasioni che il 69enne è affetto da demenza frontotemporale.

Una malattia degenerativa che sta portando Bruce Willis a cambiare anche nel rapporto proprio con le persone che gli stanno più vicine. L’attore ha scoperto di essere affetto da demenza frontotemporale un paio d’anni fa: l’attore aveva dovuto lasciare il set di un film a cui stava prendendo parte a causa dell’afasia, ovvero un disturbo del linguaggio che colpisce la capacità di comunicare. Da lì si era sottoposto ad accertamenti più approfonditi che lo avevano portato a scoprire di avere la demenza frontotemporale. Questo lo aveva quindi portato a decidere di ritirarsi dalle scene nel 2022.

Periodicamente da allora i familiari e le persone più vicine a Bruce Willis condividono con i fan aggiornamenti in merito alla sua salute.

“La malattia è quella che è - ha spiegato l’ex moglie Demi Moore -. E penso che serva entrare in un'ottica di profonda accettazione di ciò che è. Considerando quello che ha, è stabile. Le persone che soffrono di questa malattia vanno viste per quello che sono, nel momento in cui si trovano. Quando ci si aggrappa a ciò che erano, penso che sia una partita persa”.