Estetica Brat, l’impatto sull’arredamento d’interni

Fino a poco tempo fa, la parola Brat indicava una tendenza limitata a una nicchia di social media frequentata dalla Gen Z. Oggi, però, è entrata addirittura a far parte della campagna elettorale americana. È successo quando la cantante inglese Charli XCX, sui social, ha definito con quell’aggettivo la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, suscitando dibattito e clamore online. Da lì sono partiti meme, tweet e reel, che il team di Harris ha saputo sfruttare a proprio favore.

Che cosa significa brat

‘Brat’ è pure il titolo dell’ultimo album di Charli XCX e rappresenta anche un modo di essere, uno stile di vita. Secondo la pop star, l’aggettivo descrive una “ragazza un po’ incasinata che ama divertirsi, talvolta dice cose sciocche, ma è onesta e franca, anche se un po’ sfuggente”. Le Brat sono ribelli senza essere irriverenti, emanano un’energia vulcanica e un po’ caotica e adottano uno stile che mescola influenze rave e grunge, senza seguire le mode. Il loro colore distintivo è il verde acido, una tonalità che unisce lime e verde radioattivo. Una nuance scelta, non a caso, da Charli XCX per la copertina del suo album, sulla quale appare la scritta in un font semplice e leggermente sfocato.

Il verde acido è già comparso sulle passerelle della moda per le collezioni autunno-inverno 2024-2025 e primavera-estate 2025. Del resto, è un colore che non passa inosservato, richiama l’ambiente – tematica cara alla Gen Z – è vivo e brillante ma, allo stesso tempo, evoca anche audacia e trasmette quasi un senso di allerta.

Ribelle e anticonformista

Sta di fatto che lo stile Brat è spesso associato a una cultura musicale e di moda caratterizzata da un atteggiamento vivace e anticonformista. Si esprime attraverso colori vivaci, materiali audaci e combinazioni originali. Come ha analizzato anche il portale Westwing, il design Brat rappresenta lo spirito di chi non ha paura di osare. Colori vivaci, pattern eclettici e mobili non convenzionali definiscono questo stile, che invita all’espressione personale e al superamento delle norme.

Gli ambienti Brat sono vivaci e carichi di energia, con elementi a contrasto e mix&match di tonalità e forme insolite. Accenti cromati e complementi d’arredo dalla silhouette inaspettata sono elementi distintivi, creando spazi unici e creativi, ideali per chi ama sperimentare e distinguersi.

Per non sbagliare

Per arredare una casa in stile Brat, è importante evitare alcuni errori comuni che potrebbero compromettere l'effetto desiderato. Innanzitutto, non si dovrebbe eccedere con i colori troppo accesi o le fantasie esagerate, poiché l'estetica Brat, pur giocosa, richiede un equilibrio tra dettagli vivaci e sfondi neutri.

Un altro errore da evitare è quello di trascurare la qualità dei materiali. Anche se l'aspetto può sembrare giovanile e leggero, lo stile Brat beneficia di un mix di elementi di design di qualità, in grado di conferire personalità e durata agli arredi. Si dovrebbero evitare arredi e accessori troppo convenzionali, a vantaggio di soluzioni creative e fuori dagli schemi.

Infine, è importante non esagerare con la quantità di oggetti decorativi. L’estetica Brat prevede la presenza di elementi distintivi, ma un ambiente troppo carico può risultare soffocante. Mantenere un certo grado di sobrietà, pur senza rinunciare all'estrosità, è fondamentale per creare uno spazio che rispecchi lo spirito di questo stile senza apparire disordinato.

Il contrario: Demure

L’opposto del Brat è lo stile Demure, connesso a eleganza, riservatezza e sobrietà, tipico di un’estetica minimalista e raffinata, sia nell'abbigliamento che nel comportamento.

Chi segue un approccio Demure, anche nel design, si distingue per la sua elegante semplicità. Colori neutri e linee pulite sono essenziali in questo approccio, creando ambienti che emanano tranquillità e serenità. Le tonalità beige e grigie, nelle loro diverse sfumature, predominano, accompagnate da colori sobri e delicati. Questa estetica spinge a una fuga ideale dal caos quotidiano, puntando sulla raffinatezza e sull’armonia. È l'opzione perfetta per chi cerca calma, accoglienza e rifugio, lontano dalla frenesia e dal disordine esteriore e interiore.