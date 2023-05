Bono a Napoli: "Allergico alla Juve" Polemiche social

Bono Vox, che stasera è attesissimo al Teatro San Carlo di Napoli per l’unica tappa italiana del suo spettacolo Stories of Surrender, finisce nella bufera social per questioni calcistiche. Il leader degli U2, che è già arrivato già da un paio di giorni in città, si era già fatto fotografare con una sciarpa del Napoli al collo, regalatagli dai tifosi al suo arrivo all’aeroporto di Capodichino. Ma l’altro ieri, mentre festeggiava il suo 63° compleanno mangiando un piatto di spaghetti alle vongole in un ristorante si è lasciato sfuggire una battuta sulla Juventus che gli è costata una tempesta di insulti social. Al cameriere che gli chiedeva se avesse qualche intolleranza (alimentare), il musicista ha risposto ironico: "Sono allergico solo alla Juventus" ("I’m only allergic to Juventus"). La frase che è stata filmata e rimbalzata sul web, ha fatto felici i napoletani ma ha indignato i tifosi bianconeri.