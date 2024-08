Lo sfogo di Bob Sinclar dopo la serata a Mykonos: “Sono depresso, spegnete i cellulari in discoteca e ballate”

Roma, 17 agosto 2024 - "Sono depresso, è stato il peggiore concerto della mia carriera, è stato un incubo". E’ lo sfogo di Bob Sinclar, uno dei più famosi dj al mondo, sul suo profilo Instagram dopo una serata deludente a Mykonos, uno dei paradisi della disco. "Smettete di usare i cellulare in discoteca”, è il titolo del post del dj francese che nel 2005 suonava ‘Love generation’ e che oggi, parafrasando, è diventata la ‘Phone generation’. “Stop using your phone in club”, è scritto in maiuscolo.

Sinclar ha raccontato: "Entri in un posto meraviglioso, ci sono ragazze bellissime e pensi che sarà una serata divertente, ma tutti hanno un cellulare in mano, stanno filmando, sono come anestetizzati. Lo ripeto, sono depresso, ma forse è colpa mia, confesso di essermi annoiato tanto", dice.

Il producer conclude ringraziando i suoi followers per aver condiviso con lui questi momenti: "Grazie per avermi ascoltato". Poi per fortuna a Cannes il dj si prende la sua 'rivincita'. "Finalmente una bella serata - racconta in un'altra storia su Instagram - "Al Baoli di Cannes ho avuto la mia vendetta, ho suonato quello che desideravo, due ore di house senza compromessi e l'ultima ora tutto disco funk. Non c'erano i telefonini, la gente ballava e si divertiva. Un pieno di energia".