“Black Out 2: le verità nascoste”, seconda puntata della fiction con Alessandro Preziosi: le anticipazioni

Prosegue questa sera con la seconda puntata, l’avventura di ‘Black Out 2: le verità nascoste’. La fiction Rai con Alessandro Preziosi, Marco Rossetti e Aurora Ruffino, dopo il successo della prima stagione – che portava come sottotitolo ‘vite sospese’ – c ontinua a cavalcare l’onda del mistero e dei segreti che sembra essere una formula vincente. Lo show è in onda su Rai 1.

Black Out 2: dove eravamo rimasti

Nella valle sono arrivati i soccorritori: il pilota d'elicotteri Angelo Parr (Alessio Vassallo), la poliziotta capo Federica Guidi (Adele Dezi) e la geologa Sabrina Migliori (Fiorenza Tessari). I tre comunicano ai sopravvissuti che il ritardo dei soccorsi è dovuto a un forte terremoto che ha scosso il mondo esterno alla valle. Umberto, uno degli ospiti dell’hotel, è stato identificato come l’assassino di Volturno ed è scappato con sua figlia Lara. Al termine della prima puntata della seconda stagione dello show, però, proprio lui è stato ucciso e stavolta si indaga su chi possa essere il colpevole.

Anticipazioni della seconda puntata

Come per la prima puntata dello show, anche quella in onda martedì 21 gennaio sarà composta da due episodi.

L’attesa – Poco prima di morire, Umberto ha provato a dire qualcosa a Giovanni (Alessandro Preziosi) ma invano. Il principale sospettato del suo omicidio è Karim ma gli ospiti scopriranno presto che il proiettile che si trova nel corpo di Umberto non è compatibile con il fucile di Karim e neppure con le altre armi in possesso dei sopravvissuti. Nella valle, dunque, c’è qualcun altro. Elena, la figlia di Giovanni ormai risvegliatasi dal coma, si ricorda inoltre di un militare russo che era presente nel momento della sua caduta dopo la valanga.

L’inganno – Marco, l’ex marito di Claudia, è scomparso e quando i suoi compagni di avventura lo ritrovano è gravemente ferito. L’ex moglie si precipita ad aiutarlo e, nel frattempo, Giovanni e Federica riescono a entrare nel rifugio del militare russo. Capiscono che c’è qualcun altro insieme a loro: si tratta di Lorenzo, anche lui ex ospite dell’hotel. Perché, dunque, i soccorritori avevano mentito dicendo che l’uomo era riuscito a raggiungere Trento?

Quando e dove va in onda ‘Black Out – le verità nascoste’

La seconda stagione di Black Out va in onda ogni martedì su Rai 1 a partire dalle 21:30. La serie è composta da 8 episodi in totale e i prossimi appuntamenti, ciascuno da due episodi, sono previsti per martedì 28 gennaio e martedì 4 febbraio. Tutte le puntate già andate in onda sono anche disponibili su RaiPlay.